桃園東門溪整治40億元 滯洪池停工已半年？水務局說明

桃園市議員詹江村今天在臉書上午指出，東門溪整治工程市政府出20億元，中央前瞻計畫補助20億元，如今整治工程之一，位在桃園區樹仁三街的滯洪池停工半年，傳出在等追加預算。

市政府水務局表示，目前施工中之滯洪池工程為樹仁三街、大湳及員74B埤滯洪池，工程開工後，除了配合豪大雨臨時滯洪及因雨無法施工，廠商依契約規定申請工期展延，並無所稱已停工半年的情事。

水務局說明，東門溪流域於103年以前已完成18件主流拓寬加高治水工程，經費約8.4億元，因都市發展快速及治理用地取得不易，治理方向轉移至滯洪、分洪、截流等綜合治理策略，先以減少都市計畫區外的暴雨量進入易淹水地區，藉由截流工程從上游分散洪峰流量，中上游採滯洪，減少下游排水幹線的負擔，以便徹底改善淹水問題。

桃園升直轄市以後再投入32億元，已經辦理重點排水工程等5件，包括桃鶯路樹仁三街至大智路雨水下水道工程、八德區舊大湳圳排水改善工程、八德區興豐路排水改善工程及延平路延伸段雨水下水道工程、大誠路側溝改建及興邦路淹水改善工程)，並設置5處滯洪池，包括施工中樹仁三街、大湳、員74B埤滯洪池等及規畫中的員73A埤，另為還有與新北市合作的鳳鳴滯洪池。

水務局表示，面對極端氣候加劇的挑戰，市政府加速辦理東門溪流域相關治理工程，尤其流域經過龜山工業區，是桃園市產業重鎮之一，年產值高達6085億元，占全國總產值的8%，更是桃園市工業區排名第一，必須再提升保全水準，強化東門溪都市地區的防洪能力，未來相關工程陸續完工，將可減緩桃園後站、龜山工業區一帶淹水問題