苗市北苗市場光能板屋頂漏雨 市公所規畫購置歐帳遮雨

苗栗市北苗市場最近施工太陽能光電板屋頂，模組中間有縫隙，讀者投訴連日來下雨，攤商、消費者都淋雨，市公所答覆安全起見，模組會留有縫隙，且規畫購置20頂歐帳，遮雨兼美化。

讀者投訴「真的很生氣！」表示看到辛苦底層市場攤販竟然要淋雨賣菜賣魚，質疑這是進步的苗栗嗎？他指出，苗栗市北苗市場原先有屋頂又拆掉，裝了太陽能板當屋，縫隙又漏大水，攤販、客人都淋雨了，教人要怎麼做生意。

此外，停車場的太陽能板又裝的太矮，北苗市場難得每年有客委會客家小炒比賽活動，可以拓展觀光的機會，以後的活動會不會因此不會在北苗市場辦了？主政單位有考慮市民的感受嗎？