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苗市北苗市場光能板屋頂漏雨 市公所規畫購置歐帳遮雨

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市北苗市場最近施工太陽能光電板屋頂，模組中間有縫隙漏雨，讀者投訴如何做生意。記者范榮達／攝影
苗栗市北苗市場最近施工太陽能光電板屋頂，模組中間有縫隙漏雨，讀者投訴如何做生意。記者范榮達／攝影

苗栗市北苗市場最近施工太陽能光電板屋頂，模組中間有縫隙，讀者投訴連日來下雨，攤商、消費者都淋雨，市公所答覆安全起見，模組會留有縫隙，且規畫購置20頂歐帳，遮雨兼美化。

讀者投訴「真的很生氣！」表示看到辛苦底層市場攤販竟然要淋雨賣菜賣魚，質疑這是進步的苗栗嗎？他指出，苗栗市北苗市場原先有屋頂又拆掉，裝了太陽能板當屋，縫隙又漏大水，攤販、客人都淋雨了，教人要怎麼做生意。

此外，停車場的太陽能板又裝的太矮，北苗市場難得每年有客委會客家小炒比賽活動，可以拓展觀光的機會，以後的活動會不會因此不會在北苗市場辦了？主政單位有考慮市民的感受嗎？

市公所指出，配合中央綠能政策施設太陽能光電設施，光電板的配置模組中間會留縫隙，因要防止強風吹落太陽能板砸傷民眾，太陽能板塊四周都會加強防固，安全考量必要之設置，至於縫隙造成漏雨問題，預計規畫購置20頂歐帳供攤商使用，避免淋雨之苦，並有美化市集的效果。

苗栗市北苗市場最近施工太陽能光電板屋頂，模組中間有縫隙漏雨，讀者投訴如何做生意。記者范榮達／攝影
苗栗市北苗市場最近施工太陽能光電板屋頂，模組中間有縫隙漏雨，讀者投訴如何做生意。記者范榮達／攝影

板塊 停車場 客委會

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