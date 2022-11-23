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桃園龍潭下水道施工塞車求助議員 市府：全天交維下月完工

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市議員徐玉樹反映龍潭中豐路、聖亭路汙水下水道施工，上下班尖峰時段塞車惹民怨。記者曾增勳／攝影
桃園市議員徐玉樹反映龍潭中豐路、聖亭路汙水下水道施工，上下班尖峰時段塞車惹民怨。記者曾增勳／攝影

桃園市議員徐玉樹最近頻頻接到民眾陳情，市府在龍潭區中豐路、聖亭路一帶進行汙水下水道工程施工，尤其上下班尖峰車輛多塞車，引起民怨，徐玉樹今天下午表示，汙水下水道工程施工帶來周邊道路動輒塞車，市府應設法加強交管疏導和加速施工解決。

市府水局長劉振宇表示，龍潭區進行凌雲里、八德里汙水下水道系統推進工程施工，採地下施工方式，地面保留工作井，因為附近工業區車多，上下班車易造成塞車，該局請義交24小時、分3班指揮交維疏導之外，同時要求廠商趕工，該段工期原定明年2月完成，希望提前至12月底前完工，解決當地交通塞車。

龍潭區正在競選連任議員的徐玉樹表示，選舉期間選民服務不打烊，他接到不少民眾陳情，龍潭中豐路、聖亭路的汙水下水道工程施工，工作井佔用車道，加上機具進出，上下班尖峰時間車多，雖有義交指揮，幾乎天天塞車，引起民怨，市府要設法改善或疏導交通車流。

市府水務局表示，龍潭凌雲里、八德里汙水下水道系統及接管工程大約一公里，在中豐路、聖停路段，保留地面工作井，工程採地下施工，為避免影響交通，派義交交維指揮之外，尖峰時段大型機具不進出，晚上延長工時，設法趕工，施工期間難免影響交通，也請民眾體諒。

塞車 議員

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