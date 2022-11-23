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苗栗縣龍鳳漁港聯外道路拓寬工程完工 今舉辦通車典禮

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
上午祈福通車儀式，由苗栗縣長徐耀昌帶領地方各級民意代表及來賓徒步通過拓寬路段，宣告全線通車。圖／苗栗縣政府提供
上午祈福通車儀式，由苗栗縣長徐耀昌帶領地方各級民意代表及來賓徒步通過拓寬路段，宣告全線通車。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府與立委爭取中央補助3.7億元經費，辦理竹南鎮龍鳳漁港聯外道路拓寬工程，今天上午舉行祈福通車典禮，可有效紓解台61線西濱快速道路及龍江街交通壅塞問題，並有助漁港多元發展，推動「國際慢魚」結合綠光海風自行車道沿線景點，帶動海線觀光旅遊。

縣府指出，龍鳳漁港雖鄰近西濱快速道路與國3竹南北上交流道，但銜接西濱的聯外道路龍江街只有2線道，每逢假日湧入車潮時，導致西濱車流與龍江街嚴重壅塞回堵，進而影響龍鳳漁港觀光發展。經縣府與立委陳超明協調公路總局、高公局、鎮公所及水利單位，並成功爭取交通部補助辦理拓寬計畫，以打通西濱至龍鳳漁港間的瓶頸。

工務處長古明弘簡報表示，拓寬計畫係利用緊鄰龍江街的龍鳳大排上方空間，加蓋作為道路用地，採預力橋梁單跨不落墩方式從北側跨越大排，盡量減少使用私有土地，同時不影響大排的通洪性能；另將聯外道路最前段100拓寬為10公尺，後段0K+100-500M拓寬為18公尺，同時將橫向的龍江街273巷200公尺長，一併拓寬為15公尺，可銜接國道3號旁已拓寬的路段。

上午祈福通車儀式由戰鼓與祥獅獻瑞開場，縣長徐耀昌帶領地方各級民意代表及來賓焚香祝禱後，在祥獅引導徒步通過拓寬路段，宣告全線通車。

龍鳳漁港聯外道路拓寬工程完工後，可有效紓解台61線西濱快速道路及龍江街交通壅塞問題，並有助漁港多元發展。圖／苗栗縣政府提供
龍鳳漁港聯外道路拓寬工程完工後，可有效紓解台61線西濱快速道路及龍江街交通壅塞問題，並有助漁港多元發展。圖／苗栗縣政府提供

徐耀昌 陳超明 國道

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