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苗栗竹南國小重建綜合活動中心 今天落成剪綵

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗竹南國小耗資1億4810萬元重建綜合活動中心，今天舉辦落成剪綵。圖／苗栗縣政府提供
苗栗竹南國小耗資1億4810萬元重建綜合活動中心，今天舉辦落成剪綵。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣竹南國小為打造全新教學、運動場所，解決學校教室不足問題，爭取經費1億4810萬元重建綜合活動中心，今天上午舉行落成剪綵，期待孩子們在嶄新的場域運動強身，全方位多元發展，提升競爭力。

校長陳韋旭表示，新建綜合活動中心歷經3年半終於完工落成，可提供安全優質的學習、運動場域，更是解決全校64班1681位學生的教學活動和體育訓練空間不足的現況。

他指出，綜合活動中心建築面積5394.9平方公尺，建造地下1層、地上4層，包括地下室防空避難室兼可容納13輛車的停車空間，一樓活動中心及專科教室、二樓規劃10間專科教室、展演舞台、教師辦公室及體育器材室等使用空間，三樓則有300坪的球場，可容納6面羽球場將可辦理全國、全縣賽事，適合舉辦各類校園活動。

上午落成典禮，由學生舞蹈表演及管樂合奏的熱鬧氣氛中揭開序幕，苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明、教育處長葉芯慧以及地方民意代表等嘉賓，一起手持金剪刀為活動中心剪綵，共同見證與祈福。

苗栗縣長徐耀昌表示，竹南國小近年陸續完成A棟、D棟、E棟教學大樓與本次落成的綜合活動中心等新校舍，為校務發展奠定重要里程碑。

除了嶄新的運動空間，縣府也再補助學校800萬元進行本棟綜合活動中心冷氣系統設置，協和基金會董事長林光清及廣源造紙公司董事長謝廣源，更是分別捐贈150萬元、120萬元，充實多項教學設施設備，期盼嶄新的學習空間，促進師生創造多元學習與運動發展。

徐耀昌

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