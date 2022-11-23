一卡皮箱就入住！全台第2例私宅轉社宅 新豐明新7號招租

新竹縣湖口鄉「新湖好室」社會住宅近期順利上網招標後，新豐鄉「明新7號」社會住宅更成為桃竹竹苗4縣市首件私有房舍轉型改做社會住宅的成功案例，是繼台北市之後的全台第2例。明新7號座落於新豐鄉明新街、緊鄰明新科大，共15戶套房提供社會住宅出租使用，每月租金約3000元不等，即日起至27日開放符合資格民眾申請。

縣府產業發展處表示，明新7號社會住宅位於新豐鄉大學城社區內其中一棟，樓地板面積約80坪，提供15戶為社會住宅使用，分為一般戶9戶，其餘為經濟弱勢戶及社會弱勢戶各3戶提供申請，由妙妙妙租賃住宅代管有限公司向國家住宅及都市更新中心申請核准審議通過，符合資格民眾可上官網申請。

明新7號社會住宅位於明新街與康樂路一段路口，鄰近坪頂重劃區，周邊有公園、兒童遊樂場且鄰近新豐火車站，距湖口工業區及竹北台元科技園區，交通時間約15分鐘車程，整體生活機能完善。15戶出租套房坪數最小4.68坪、最大5.85坪，每月租金依坪數大小介於2958元至3697元間，水電、清潔費、管理費等則需額外計費。

套房設備包含單人床架、衣櫥、書桌、書桌椅、茶几及冰箱、冷氣、電熱水器等，公共區域則提供公用冰箱、飲水機、櫥櫃等，另有洗衣機及脫水機 ，不須額外添購家具就可入住。

產發處表示，縣府未來會持續與中央共同推動社會住宅，目前規畫竹北市有2處基地、竹東鎮3處、湖口鄉2處，共計7處基地；其中湖口鄉「新湖好室」社會住宅新建統包工程經歷2次流標後，近日再次上網招標，總工程經費達7億6849萬元，歡迎優質廠商投標。