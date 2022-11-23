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桃園這人也送媽媽拉麵！ 謝克洋批藍士博迴力鏢急轉

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
謝克洋也在臉書貼出無黨籍市議員候選人邱文威的文宣拉麵照。圖／翻攝自謝克洋臉書
謝克洋也在臉書貼出無黨籍市議員候選人邱文威的文宣拉麵照。圖／翻攝自謝克洋臉書

網紅四叉貓在臉書貼出國民黨桃園市長候選人張善政座談會送出超30元的拉麵，質疑有賄選的可能，台灣基進黨市議員候選人藍士博今也提告；國民黨桃園市議員候選人謝克洋今也在臉書發出新屋無黨籍市議員候選人邱文威也發送同款拉麵，批迴力標來得又急又快。

四叉貓在臉書PO出貼有張善政文宣的泡麵，他上網搜尋一包泡麵45元，2包88折也要39元，怎麼樣都超過30元，質疑有賄選的可能，藍士博今也赴桃園地檢署告發張善政。

而謝克洋也在臉書貼出民進黨立委黃世杰秘書邱文威文宣的同款拉麵照，批藍士博這個男人太狠了，親綠小黨候選人見選情危險，竟不惜把刀殺向自己人，殊不知這迴力標來得又急又快，不出意外的話，馬上就要出意外了。

謝克洋說，不知道藍候選人是選擇性無視，還是為了勝選連自己人都殺紅了眼，加油好嗎，若真的有賄選，拜託通通一起送辦，不要只辦藍不辦綠。

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