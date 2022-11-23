竹南前鎮長名字被塗黑 康世儒指控對手文宣造謠

苗栗縣竹南鎮長候選人康世儒競選總部今天舉行記者會，指稱對手方進興陣營近日在各大報的一張夾報文宣中，標題有三個字被刻意塗黑的情形，經塗黑部分還原後，赫然發現竟然是前鎮長「葉財益」的名字，對此康質疑此份文宣明顯就是抹黑、造謠的手段。

康世儒表示，方進興此份「聽聽葉財益前鎮長的心聲」文宣明顯就是抹黑、造謠的手段之一，但卻是敢做不敢當，否則為何前鎮長「葉財益」的名字刻意塗黑？方進興引用前鎮長葉財益的名字，到底有沒有經過當事人同意？如果有，為什麼葉前鎮長的名字會被刻意塗黑？如果沒有經過人家同意，為何敢大辣辣的編印進去？

他說，前鎮長葉財益是本次五合一選舉重要的選務工作人員之一，方進興這種作法，不是擺明要陷害葉財益前鎮長嗎？

對此，方進興表示，該份文宣內容是葉財益提供節錄，中間因為趕時間赴印，未及時連絡上葉確認內容，之後葉反映其選監委員身分，名字不宜見光，助選人員送交夾報前才把文宣上葉的名字塗掉。文宣內容可受公評，絕沒抹黑也不是黑函。