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竹南前鎮長名字被塗黑 康世儒指控對手文宣造謠

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
康世儒質疑對手此份文宣內容，明顯就是抹黑、造謠手段。圖／康世儒競選總部提供
康世儒質疑對手此份文宣內容，明顯就是抹黑、造謠手段。圖／康世儒競選總部提供

苗栗縣竹南鎮長候選人康世儒競選總部今天舉行記者會，指稱對手方進興陣營近日在各大報的一張夾報文宣中，標題有三個字被刻意塗黑的情形，經塗黑部分還原後，赫然發現竟然是前鎮長「葉財益」的名字，對此康質疑此份文宣明顯就是抹黑、造謠的手段。

康世儒表示，方進興此份「聽聽葉財益前鎮長的心聲」文宣明顯就是抹黑、造謠的手段之一，但卻是敢做不敢當，否則為何前鎮長「葉財益」的名字刻意塗黑？方進興引用前鎮長葉財益的名字，到底有沒有經過當事人同意？如果有，為什麼葉前鎮長的名字會被刻意塗黑？如果沒有經過人家同意，為何敢大辣辣的編印進去？

他說，前鎮長葉財益是本次五合一選舉重要的選務工作人員之一，方進興這種作法，不是擺明要陷害葉財益前鎮長嗎？

對此，方進興表示，該份文宣內容是葉財益提供節錄，中間因為趕時間赴印，未及時連絡上葉確認內容，之後葉反映其選監委員身分，名字不宜見光，助選人員送交夾報前才把文宣上葉的名字塗掉。文宣內容可受公評，絕沒抹黑也不是黑函。

苗栗縣選委會副總幹事曾雪花表示，尚未接獲檢舉，但依選罷法規定，選監人員不能公開站台演講助選，也不能署名文宣推薦，該文宣印製葉財益名字確實不適宜，但塗黑後夾報發送，也已避免爭議。

方進興表示，該份文宣內容是葉財益提供節錄，可受公評也不是黑函。圖／聯合報資料照片
方進興表示，該份文宣內容是葉財益提供節錄，可受公評也不是黑函。圖／聯合報資料照片
此份「聽聽葉財益前鎮長的心聲」文宣，夾報時「葉財益」三個字卻被塗黑。圖／康世儒競選總部提供
此份「聽聽葉財益前鎮長的心聲」文宣，夾報時「葉財益」三個字卻被塗黑。圖／康世儒競選總部提供

方進興 2022大選 苗栗縣選舉

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