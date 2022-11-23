聽新聞
test
0:00 / 0:00
頭份戶政所及仁愛、信義里活動中心大樓動土 2025完工
苗栗縣頭份市戶政事務所辦公廳舍及仁愛、信義里活動中心新建工程上午開工動土，縣長徐耀昌期盼工程如期在2025年底完工，提供鄉親優質服務空間，同時達成2里居民多年願望，擁有自己的活動中心， 促進鄰里情感。
縣府指出，頭份市戶政事務所興建於1982年，屋齡已40年，建築老舊且空間狹小擁擠不敷使用，也無停車場，民眾洽公停車不便，2019年辦理建物耐震能力評估，耐震係數不符現行標準，安全堪虞，因此縣府去年規畫辦理拆建。
新建行政大樓規畫地上5層、地下1層，總樓地板面積2617.62平方公尺，地下1樓為停車場，地上1至3樓為頭份市戶政事務所辦公處所，另外仁愛里、信義里多年來都無里民活動中心，一併規畫4樓 、5樓設置活動中心，將機關用地利用最大化，預計2025年底完成，施工期間頭份市戶政事務所暫遷至頭份市農會地下一樓辦公。
縣府指出，戶政所新建大樓工程經費約1億7500萬元，其中縣府籌措1億500萬元，頭份市公所自籌6100萬元，中央前瞻基礎建設計畫補助900萬元。
開工儀式上午在頭份市義民廟舉行，縣長徐耀昌與地方各界人士持鏟動土，共同焚香祈福工程平安、順利。
徐耀昌指出，他8年任內積極爭取前瞻基礎建設計畫補助銅鑼、三灣、西湖、後龍、卓蘭、造橋、大湖等7個鄉鎮公所辦公廳舍拆除重建工程，是全國獲得這項補助件數最多的縣市之一，希望頭份市戶政事務所及信義、仁愛里活動中心新建工程如期完工，提供鄉親優質的服務空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言