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借錢給里長候選人買菜 後龍鎮長候選人蔡坤松被對手指涉賄

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
後龍鎮長候選人謝清輝揭露對手蔡坤松拿給高齡老婦一疊千元鈔影片，指控蔡涉嫌賄選。圖／謝清輝競選總部提供
後龍鎮長候選人謝清輝揭露對手蔡坤松拿給高齡老婦一疊千元鈔影片，指控蔡涉嫌賄選。圖／謝清輝競選總部提供

苗栗縣後龍鎮長候選人謝清輝今天在總部舉行記者會，揭露一段對手蔡坤松拿給高齡老婦一疊千元鈔影片，謝指控蔡涉嫌賄選，呼籲鄉親提防選舉奧步，並向苗栗地檢署告發，將該影片交付苗栗地檢署調查以端正選風。

蔡澄清該筆四萬元款項是「借款」，是關懷老人家擔心兒子參選里長，競選總部要成立卻沒錢買菜，絕非賄款。

該段節錄影片中，蔡將錢拿給老人家時對她說「這買東西用得到」，老婦人很不好意思地回說「不用啦！」要把錢退回給蔡，但最後她還是收下，當中並未談及選舉情事。

謝清輝表示，影片中的情景，讓人為這位長輩所面臨恐將觸及法網的可能下場而憂慮，但是誰讓高齡的長輩陷入如此的險境？他呼籲，希望後龍年輕的世代提醒家中長輩，千萬要小心，沒有人會平白無故拿錢來家中，也要提醒家人，任何編造的說詞、藉口，萬萬不能輕信，一旦收了錢，災難可能就臨頭，特別是選舉期間，所謂瓜田李下，特別要小心！

蔡坤松則表示，日前因聽聞王姓大庄里長候選人總部成立前夕，年過90的王母擔心兒子沒錢買菜，煩惱得睡不著覺。「誰會花四萬元買一張老人家選票？」是基於熟識的王母待人和善，怕她身體撐不住；且王某並未明確表態鎮長選舉要支持誰，是聽聞他要借錢辦總部成立大會，才會把錢借交給老人家，幫助其家庭經濟，絕不是賄選。

謝清輝也嚴正呼籲鄉親，投票日快要到了，後龍鎮的鎮長選舉歷年都有對手出奧步的紀錄，謝清輝要懇請鄉親，若有任何有心人，假冒謝清輝團隊名義進行違法競選，請鄉親即刻報警，這一定是栽贓的做法，請鄉親切勿輕放，謝清輝絕對清清白白參選，一定要讓奧步選舉的風氣，在後龍斬草除根。

這次選舉一路來，謝清輝提出建設家鄉的施政藍圖最完整，媒體也肯定謝清輝振興後龍觀光等創新的想法而加以報導。謝清輝的能力與操守，也獲後龍鄉賢前縣長劉政鴻與現任鎮長朱秋隆雙雙推薦與支持，而清廉、勤政、愛民更是渠等對謝清輝耳提面命的最基本要求。

是以謝清輝秉持清白參選，但仍遭人誣陷抹黑潑髒水，散佈謠言說投謝清輝會浪費選票！但是謝清輝相信，後龍鄉親有分辨真假、判斷是非的智慧眼光，也唯有後龍鄉親手中神聖的一票，才能改變如此惡質選舉風氣，並從此遏阻少數人每到選舉就要操弄地方的惡勢力，還後龍一個善良純淨為鎮民謀福祉的康莊大道！

蔡坤松澄清該筆款項是「借款」，是關懷老人家擔心兒子參選里長沒錢買菜，絕非賄款。圖／聯合報資料照片
蔡坤松澄清該筆款項是「借款」，是關懷老人家擔心兒子參選里長沒錢買菜，絕非賄款。圖／聯合報資料照片

2022大選 苗栗縣選舉

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