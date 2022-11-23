借錢給里長候選人買菜 後龍鎮長候選人蔡坤松被對手指涉賄

苗栗縣後龍鎮長候選人謝清輝今天在總部舉行記者會，揭露一段對手蔡坤松拿給高齡老婦一疊千元鈔影片，謝指控蔡涉嫌賄選，呼籲鄉親提防選舉奧步，並向苗栗地檢署告發，將該影片交付苗栗地檢署調查以端正選風。

蔡澄清該筆四萬元款項是「借款」，是關懷老人家擔心兒子參選里長，競選總部要成立卻沒錢買菜，絕非賄款。

該段節錄影片中，蔡將錢拿給老人家時對她說「這買東西用得到」，老婦人很不好意思地回說「不用啦！」要把錢退回給蔡，但最後她還是收下，當中並未談及選舉情事。

謝清輝表示，影片中的情景，讓人為這位長輩所面臨恐將觸及法網的可能下場而憂慮，但是誰讓高齡的長輩陷入如此的險境？他呼籲，希望後龍年輕的世代提醒家中長輩，千萬要小心，沒有人會平白無故拿錢來家中，也要提醒家人，任何編造的說詞、藉口，萬萬不能輕信，一旦收了錢，災難可能就臨頭，特別是選舉期間，所謂瓜田李下，特別要小心！

蔡坤松則表示，日前因聽聞王姓大庄里長候選人總部成立前夕，年過90的王母擔心兒子沒錢買菜，煩惱得睡不著覺。「誰會花四萬元買一張老人家選票？」是基於熟識的王母待人和善，怕她身體撐不住；且王某並未明確表態鎮長選舉要支持誰，是聽聞他要借錢辦總部成立大會，才會把錢借交給老人家，幫助其家庭經濟，絕不是賄選。

謝清輝也嚴正呼籲鄉親，投票日快要到了，後龍鎮的鎮長選舉歷年都有對手出奧步的紀錄，謝清輝要懇請鄉親，若有任何有心人，假冒謝清輝團隊名義進行違法競選，請鄉親即刻報警，這一定是栽贓的做法，請鄉親切勿輕放，謝清輝絕對清清白白參選，一定要讓奧步選舉的風氣，在後龍斬草除根。

這次選舉一路來，謝清輝提出建設家鄉的施政藍圖最完整，媒體也肯定謝清輝振興後龍觀光等創新的想法而加以報導。謝清輝的能力與操守，也獲後龍鄉賢前縣長劉政鴻與現任鎮長朱秋隆雙雙推薦與支持，而清廉、勤政、愛民更是渠等對謝清輝耳提面命的最基本要求。