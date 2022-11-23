紓解竹北交流道周邊塞車 竹縣智慧交控系統月底上路

新竹縣竹北交流道周邊道路平日上午尖峰時段，每小時約有1.1萬至1.2萬車流湧入，負荷超載導致周邊道路及路口壅塞，每逢雨天車輛更是動彈不得；對此，新竹縣政府交旅處提出智慧交通管理控制系統計畫，藉以改善交流道周邊壅塞情形，預計11月底上路。

交旅處指出，竹北交流道周邊往新竹市方向，尖峰時段每小時約有2300輛車流同時湧入，超過該路段每小時1800輛車的容量，每每造成車輛溢流至光明六路，導致壅塞情況嚴重。

縣府透過車流大數據分析，從竹北市光明六路、縣政九路家樂福路口到進入交流道距離不到700公尺，原本不到10分鐘車程，在尖峰時段需要花將近30分鐘，目前仰賴執勤員警手動操控號誌，以及義交指揮進行車流紓解。

交旅處表示，日前已開放禁止左轉時段、光明六路左轉車道直行來紓解通往交流道車流，後續將再透過「竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫」，運用etag、攝影機、車流偵測設備等，進行即時車流數據統計分析，執行區域動態號誌控制，來改善交流道周邊壅塞。