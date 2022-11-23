揭竹市交通高肇事死傷率 民眾黨轟沈慧虹交通成績單慘
民眾黨新竹市議員候選人葉國文、宋品瑩與施淑婷今天揭露民進黨新竹市長候選人沈慧虹，雖然從參選以來就自稱交通專家，但竹市的交通事故居高不下，連續多年交通事故每10萬人死傷數，新竹市都名列前茅；今年1到8月竹市居全國第四高、非六都第二高，成為市民心中的痛。三人痛批，沈慧虹嘴巴上講得一口好交通，在任交通處長與副市長多年，交給新竹市民的交通成績單卻慘不忍睹。
葉國文表示，從108年到110年竹市連續3年穩居全國交通事故發生率的前列，顯示市政府的交通問題解決能力不足。他舉例，在香山區的車禍資料統計中，縱貫公路與中華路四段的交會路口是近3年中最嚴重的車禍熱點，可見其設計定有缺陷。
葉國文進一步指出，117縣道與柯湳一街路口位於中華大學附近，是學生的通勤要道，是香山區交通與中華大學附近肇事熱點，他前往現場勘查，發現路口交通號誌設計與空間設計不良，呼籲市府要正視此問題。
宋品瑩表示，東區交通問題從通勤的交通壅塞、停車位不足、人車爭道等，已經執政七年多的林智堅市府毫無解決的能力，質疑「前副市長沈慧虹大言不慚地把交通專業掛在嘴邊，但竹市的交通問題依然嚴重，要怎麼說服市民再給您4年的機會呢？」
宋品瑩提到，前陣子接獲東區光埔居民的陳情，居民正連署要求市府正視人車爭道、違停與機車停車位不足與臨停的問題，「連基本的交通標示問題，竟都需要居民連署要求正視，市府對交通問題的成績單不合格。」
施淑婷表示，很多問題沒能被解決，更有甚者不僅沒能被解決，還做半套，反而讓問題更嚴重。她舉例，市府對於林森路和中華路三段做了道路標線重劃，美其名是為了整頓壅塞的交通，但是將原本人行道的部分大幅縮減，雖讓車道變寬，且只調調整大型幹道中的一小段，無法解決當地交通壅塞的問題，更在缺乏配套措施就貿然大幅縮減人行道下，導致人車爭道，險象環生。希望市民給高虹安和民眾黨的團隊一次機會，來為大家服務，一起來解決新竹市的交通問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言