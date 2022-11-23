揭竹市交通高肇事死傷率 民眾黨轟沈慧虹交通成績單慘

民眾黨新竹市議員候選人葉國文、宋品瑩與施淑婷今天揭露民進黨新竹市長候選人沈慧虹，雖然從參選以來就自稱交通專家，但竹市的交通事故居高不下，連續多年交通事故每10萬人死傷數，新竹市都名列前茅；今年1到8月竹市居全國第四高、非六都第二高，成為市民心中的痛。三人痛批，沈慧虹嘴巴上講得一口好交通，在任交通處長與副市長多年，交給新竹市民的交通成績單卻慘不忍睹。

葉國文表示，從108年到110年竹市連續3年穩居全國交通事故發生率的前列，顯示市政府的交通問題解決能力不足。他舉例，在香山區的車禍資料統計中，縱貫公路與中華路四段的交會路口是近3年中最嚴重的車禍熱點，可見其設計定有缺陷。

葉國文進一步指出，117縣道與柯湳一街路口位於中華大學附近，是學生的通勤要道，是香山區交通與中華大學附近肇事熱點，他前往現場勘查，發現路口交通號誌設計與空間設計不良，呼籲市府要正視此問題。

宋品瑩表示，東區交通問題從通勤的交通壅塞、停車位不足、人車爭道等，已經執政七年多的林智堅市府毫無解決的能力，質疑「前副市長沈慧虹大言不慚地把交通專業掛在嘴邊，但竹市的交通問題依然嚴重，要怎麼說服市民再給您4年的機會呢？」

宋品瑩提到，前陣子接獲東區光埔居民的陳情，居民正連署要求市府正視人車爭道、違停與機車停車位不足與臨停的問題，「連基本的交通標示問題，竟都需要居民連署要求正視，市府對交通問題的成績單不合格。」