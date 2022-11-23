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中市府前廣場設足球草皮直播派對 球迷High翻瘋世足

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市運動局昨日起連兩晚舉辦「世界盃足球賽直播派對」，市民可以到府前廣場一起瘋「2022 FIFA卡達世界盃™」。圖／台中市運動局提供
台中市運動局昨日起連兩晚舉辦「世界盃足球賽直播派對」，市民可以到府前廣場一起瘋「2022 FIFA卡達世界盃™」。圖／台中市運動局提供

台中市運動局昨日起連兩晚舉辦「世界盃足球直播派對」，市民可以到府前廣場一起瘋「2022 FIFA卡達世界盃™」，現場除有賽事直播，也包含足球體驗關卡、真人手足球競賽，球迷更能在氣墊球場中舒適觀看比賽，吸引眾多球迷到場，一同觀看阿根廷與沙烏地阿拉伯的精彩賽事，今晚市府也再次號召市民參與，一起瘋世足。

運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕上任後力推足球運動，深耕六級足球運動發展，包括迷你足球、國小到高中足球隊、大專全國運等校隊及企業與社會足球隊等，近年競賽成績表現亮眼。

此外，運動局為迎接世足賽，昨日舉辦「台中市足球論壇」，邀請知名球評、媒體人與藍鯨女足總教練與經理，分享台中各級球隊發展成果及新建運動場館等專業知識，帶動足球運動風氣。

運動局指出，世足賽熱鬧開踢，提供市民更多觀賽選擇，市府大螢幕轉播，並佈置足球草皮氣墊球場，讓民眾自由入場、感受足球賽的緊張刺激。現場吸引不少民眾攜家帶眷，小球迷與家人一起為球員歡呼吶喊，搭配豐富小活動，共度美好世足夜。

台中市運動局昨日起連兩晚舉辦「世界盃足球賽直播派對」，市民可以到府前廣場一起瘋「2022 FIFA卡達世界盃™」。圖／台中市運動局提供
台中市運動局昨日起連兩晚舉辦「世界盃足球賽直播派對」，市民可以到府前廣場一起瘋「2022 FIFA卡達世界盃™」。圖／台中市運動局提供

足球 直播 台中市

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