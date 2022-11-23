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新黨議員候選人路口拜票遭毆濺血住院 嫌犯吐下手理由

部長看桃園捷運綠線進度 不忘稱讚綠候選人1200好政策

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
交通部長王國材、鄭文燦市場上午到捷運綠線G07站工地了解進度，肯定施工團隊的表現。記者鄭國樑／攝影
交通部長王國材、鄭文燦市場上午到捷運綠線G07站工地了解進度，肯定施工團隊的表現。記者鄭國樑／攝影

交通部長王國材今天上午和桃園市長鄭文燦到桃園捷運綠線G07站，了解施工進度，兩人都表示目前施工進度順利，王國材並肯定鄭文燦為桃園規畫捷運三心六線的願景。

王國材也提到民進黨4位市長候選人的1200首都通月票政見，表示未來1200月票對北北基桃與而言，就像1張生活卡，搭捷運等公共運輸非常方便，是很好的政策，在總統和行政院長支持下，中央也願意補助經費促成這件事。

鄭文燦表示，G07站（臺鐵地下化桃園站、捷運共構）是桃園捷運綠線、棕線最重要的交會地點，桃園鐵路地下化車站工程的部分由市政府代辦，先前因為工地有文化遺址，經過調整後恢復進度，工地深度達40公尺採取逆打工法非常辛苦，要特別謝謝交通部和市政府合作，大車站的開發目前順利，也希望捷運綠線能在115到116年之間完成。

鄭文燦表示，在捷運棕線（桃園經龜山接新莊）方面，目前有機場捷運，以後有三鶯線、棕線都可以連結到桃園，棕線即將完成審查（綜合規畫）可以交給下一任市長開工，棕線進桃園站（臺鐵）就在車站的前方，用地下街連結，在龜山站會有7個車站，5個地下站兩個地上站，將來從桃園到迴龍只要18分鐘，在迴龍可以搭乘捷運新莊線或萬大線，會是捷運往台（新）北的重要路線。

鄭文燦說，三鐵共構的桃園車站未來會帶動桃園區的更新，就跟中壢大車站一樣南北各一個，這是桃園得到中央最大支持的緣故，也是桃園團隊努力的結果，未來桃園鐵道建設會到達4700億元，要謝謝交通部和蔡英文總統特別支持桃園，讓桃園可以進入捷運的時代，也感謝所有桃園市民的支持，困難會過去建設會留下來，桃園大車站經過許多努力會一直往前走。

王國材部長表示，昨天是蔡英文總統視察中壢站，將來中壢站會四通八達，他今天來看桃園站，剛才鄭文燦市長已經說得很清楚，桃園站未來會是一個大車站，也是新的國際級車站。目前估計捷運綠線會在115年，鐵路地下化會在118年陸續完工。

王國材指出，鄭文燦市長講的三星六線的三星中壢、桃園、航空城已經慢慢實現，桃園除了鐵路通往台北，現在有機場捷運可以通行，捷運棕線規畫路線從桃園車站走復興路、萬壽路、新莊中正路接新北新蘆線的迴龍站；迴龍站未來還接萬大線（已動工），可以到達台北市的中正紀念堂（自由廣場），等於北北基桃的生活圈更密切，桃園的房價比較便宜，未來會有更多的人到桃園居住。

王國材說，鄭文燦市長任內翻轉桃園，三星六線中的6條軌道路線有3條在施工（機捷延伸線、捷運綠線、鐵路地下化）3條在規畫，也同時規畫城市的願景，交通部業在桃園「投資」4700億元的國道建設，他講過為什麼交通部投資桃園這麼多？是因為市長和桃園的立法委員願意提出好的方案，包括綠線、棕線要怎麼做，鐵線鐵路要地下化並跟中央爭取，補助多少都是市長和立法委員對於這個城市的願景提出具體的方案，交通部才能協助這些工作。立委黃世杰、魯明哲助理上午也到場，鄭文燦表示鄭運鵬因為有其他行程趕不過來。

桃園市政府捷工局長陳文德表示，，桃園捷運綠線G07站與桃園鐵路地下化桃園站共構，並以地下道與棕線BRH01站聯通，為桃園最重要的軌道建設核心，108年9月20日動工，歷經2年多的時間，完成各項文資保存作業，今年6月29日獲考古遺址審議會通過後續保存及活化計畫，並於111年8月26日完成復工，目前已進入捷運綠線G07站及台鐵地下化共構區的逆打結構體施工作業，該站預定於116年底完工。臺鐵地下化其他工程部分也已陸續上網發包施工。

捷運棕線由桃園區復興路出發沿萬壽路至新北市新莊區中正路，與萬大線及新莊線迴龍站銜接，全長約11.38公里，設置5座地下、2座高架站，今年10月12日獲環保署審定通過環境影響說明書，交通部排定於11月30日續審綜合規畫報告，爭取行政院核定綜合規畫報告，並於核定後8年全線通車，捷運棕線完成後，從桃園到新北迴龍，搭乘捷運只要約18分鐘。

交通部長王國材肯定鄭文燦市長三星六線的願景。記者鄭國樑／攝影
交通部長王國材肯定鄭文燦市長三星六線的願景。記者鄭國樑／攝影

桃園市長 機場捷運 鄭文燦

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