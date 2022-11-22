中壢體育園區滯洪池要價近11億？市府回擊勿任意抹黑

桃園公共工程持續被檢視中，桃園新選風成員議員候選人毛家慶及戴兆華今開記者會揭露，桃園市長鄭文燦將卸任，卻急著要以「最有利標」方式發包「中壢體育園區滯洪池工程」且要價近11億元，顯示內情極不單純，呼籲市府相關單位暫停標案進度；桃市府新建工程處回應，該工程受疫情影響原物料上漲，招標預算金額皆符合市場行情及經濟效益，且並無所稱6名局處首長擔任評委，請候選人不要沒有查證，就隨便指控、任意抹黑。

中壢議員候選人毛嘉慶、觀音候選人戴兆華今表示，市政府在17日公告了一個標案，中壢運動公園區段徵收滯洪池工程，金額高達10億9千8百萬元，成為最貴滯洪池；毛嘉慶指出，此案採最有利標，評審11名委員，6名是局處首長，官方就能決定得標廠商，是不是假評審真綁標，需要檢調單位釐清。

戴兆華表示，中壢運動公園重畫案及中壢運動公園滯洪池案都是最有利標，各界都在「未看先猜」由誰得標，這多出來的溢價，會由誰賺走呢？皇昌工程承攬的草漯重畫區案，日前才爆出至今仍未能接管自來水的工程疏失，市府卻仍不斷地想辦法新增案子給皇昌工程承攬，這背後隱藏的黑幕，檢調不能再默不作聲，以免鄭文燦下台前趕撈一筆，市府大失血。

桃市府新建工程處說，中壢體育園區基地位於黃屋庄溪上游，為一併解決既有淹水問題，擬擴大基地滯洪池滯洪量設計，考量重新設計與審查期程恐延誤交地，因此分標採購，讓其餘區徵工程先行動工。

新工處指出，此滯洪池工程滯洪量達7.69萬立方公尺，因滯洪池抽水站量體龐大，工程採地下RC結構興建並獨立執行施作，以提升當地排水及防災功能，工程預計於後年竣工。受疫情影響，導致缺工缺料及物價上漲，招標預算金額皆符合市場行情及經濟效益，並無最貴滯洪池情形。