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新竹飯店喜宴賓客腹瀉嘆「一生一次被搞砸」 業者回應了
有民眾19日到新竹市一間飯店舉辦文定午宴，宴請35桌，約320人出席，不料卻有部分賓客返家後出現腹痛腹瀉症狀，該民眾雖通報竹市衛生局，但人員稽查時該飯店未留檢體，因此只針對環境衛生要求業者限期改善，目前只能自行與業者談賠償；對此，衛生局指出，將持續查驗釐清。
該民眾在臉書社團「爆料公社」發文，指出20日晚上通報新竹市衛生局，衛生人員21日前往查驗，但業者未保留檢體，因此只針對環境部分要求限期改善，即使有自行打包剩菜當作檢體，衛生局也以恐遭受汙染不予採用。由於只有少數賓客就醫，衛生局稱因沒有採檢糞便，一樣沒有證據，也未針對業者「未留檢體」的疏失開罰，一生一次的婚宴就這樣被搞砸了。
新竹市衛生局表示，於20日晚間接獲民眾陳情案，隨即瞭解案情，經了解，計8人不適，均於桃園市醫療院所就診後返家，迄今未有新增就診個案，衛生局同仁也持續了解關心。
衛生局說，另已派員到該飯店稽查餐飲場所，針對現場環境缺失，開立限期改善通知。倘複查不合格，將依食品安全衛生管理法第44條進行裁罰，絕不寬貸，並已匡列廚房廚工進行採驗工作。
業者稍早表示，已去該民眾家訪視，並致贈慰問金，雙方初步達成協議，飯店會配合衛生局與疾管單位的查核，也會對菜色做採檢，並定期與民眾報告狀況，釐清原因。
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