機捷老街溪站年底通車跳票 藍議員嘆「8年後見真相」

桃園機捷延伸線老街溪站目前站體等相關設備已準備就緒，原預定今年底通車，不過受新、舊號誌系統自動行車監控系統相關軟體現場整合測試與修改期程影響，預計明年7月底通車；藍營市議員批又是一次的政策跳票，「8年前騙人，現在終於看到真相」。

蔡英文總統今在交通部長王國材、桃園市長鄭文燦等人陪同下至機捷老街溪站視察月台、車廂，鐵道局長伍勝園表示，老街溪站體土建等相關設備均已就位，消防、竣工檢查、建築使用許可也已取得，明年2月準備交付桃捷公司進駐接管。

交通部長王國材說，現在剩下新舊號誌的整合，希望明年2月可以整合完，之後盡速完成穩定性測試，明年7月底通車；而中壢站則配合鐵路地下化，將在2028年完工。

「又一次的政策跳票」市議員梁為超批，招標時就知道延伸線跟原本的系統不相同，現在延宕市民的權益受損，蔡英文頻輔選卻未盡好職責，理應通盤檢討。

市議員舒翠玲說，可想而知這是意料中的事，「8年前騙人，現在終於看到真相」，當初可行性評估鐵路地下化，機捷中壢站要與台鐵共構時就延宕，時程拖延延伸線又先興建，加上系統整合問題，只能說時間可以證明一切，民眾須認清什麼是選舉謊言。

桃市府捷工局解釋，因機捷A1至A20站的系統為英國公司，而延伸的老街溪及中壢站系統由德國公司承攬，受國際疫情影響，讓2系統的自動行車監控系統相關軟體現場整合測試與修改延宕，廠商已增派3位國外專家來台加速作業。