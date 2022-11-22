印刷廠印製好里長選票 台南警全面戒護護送到區公所

11月26日投票日，選舉進入最後階段，台南市北區里長選票印製完成、清點後，今天警方護送選票到區公所，規模比護鈔還嚴格。荷槍實彈員警保護，由員警開2輛警車採2車，1前1後，護送載票貨車，安全運抵北區公所入庫保管。

台南市北區33個里，共有59人登記參選里長，台南市警五分局配合北區公所，進駐選票印製廠，確認消防、照明及監視器設置，並加強外圍巡守等維護，確保過程順利。

為避免發生選務作業疏失，選務人員進出印刷廠安檢嚴格，配合警方逐一檢查。選票印製完成後，由北區區公所保管。警方護送選票規模比護鈔還嚴格，做到安全滴水不漏，印刷廠清點裝箱完成後，由荷槍實彈員警保護，由員警開警車採2車1前1後，護送載票貨車，安全運抵北區公所入庫保管。