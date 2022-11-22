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投資近30億元 佳邦科技公司竹南三廠新建工程今上樑
苗栗縣多處工業區近年吸引許多企業進駐設廠、擴廠，佳邦科技公司投資近30億元，要在竹南廣源科技園區興建二、三期廠房，今天舉辦新建工程上樑祈福儀式，苗栗縣長徐耀昌受邀出席時表示，縣府團隊將持續打造友善的投資環境，期待更多高附加價值產業進駐苗栗。
佳邦以天線、高頻電感、功率電感、保護元件等四大產品線為主力，其中，GPS定位陶瓷天線為世界主要供應商，主要供應汽車市場與通訊計時定位應用，隨著全球電子產業的趨勢朝5G、物聯網、智慧家庭、工業自動化及車用電子等項目發展。
這次投資近30億元，位於竹南廣源科技園區興建二、三期廠房，在竹、苗地區創造逾500多個優質工作機會，同時公司將以竹南三廠作為企業營運總部、技術研發中心以及產能擴充基地。
佳邦科技董事長陳培真表示，竹南二廠預計於今年第四季啟用，三廠預計於2023年第二季完工啟用，可容納250名員工及規劃5座微波暗室實驗室，為營運與研發再添動能，將作為佳邦研發行政總部大樓，成為全球總部中心。
今天上午徐耀昌偕同縣府工商處長詹彩蘋、工策會總幹事王錦芬出席佳邦竹南三廠新建工程上樑典禮，現場由徐耀昌以及陳培真共同啟樑推桿，邁向新里程碑。
徐耀昌恭賀新建工程順利上樑，並表示，縣府團隊致力打造友善投資環境，無論申請建照或使照，縣府工商發展處及相關單位，皆是全力縮短審核時程，務求排除所有投資障礙，以行動力來有效提升產業的競爭力，尤其上任縣長8年來新增登記500家工廠，列管輔導總投資金額已逾1兆160億元，皆是縣府積極招商有成力證。
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