反對小派出所裁撤合併 里長帶頭到警分局遞交陳情書

反對警局小派出所裁撤，苗栗縣通霄鎮南和里長羅國正今天帶人前往通霄警分局遞交陳情書，建請中央政府慎思，勿逼百姓民眾走向街頭抗議逼迫的局面；對此，警方回應說，兩派出所聯合服勤並非是合併，原先兩所的人員及轄區編制仍保留，沒有消失，會再與里民溝通說明。

羅國正指出，通霄警分局中和派出所，位於苗栗縣通霄鎮南和福興休閒農業區內，轄區有4所國小、兩所國中，並有全國知名飛牛牧場及藍鵲休閒渡假莊園，以及多所休閒農業區和民宿；成立超過一甲子的中和派出所，轄區四里居民都反對在無預警下，於近期裁撤，將中和派出所與通霄派出所合併。

他說，轄區居民、廠商、民宿業者獲悉訊息後，對政府的做法感到不解與恐懼，泯滅百姓、遊客及學生安全治安疑慮，財產與生命安全感頓失，已無法形容內心的惶恐。

通霄警分局表示，中和及通霄派出所聯合服勤，是以保障警員「健康權」為目的，因應「公務員服務法」修正條文將於明年1月1日施行，「公務員每日上班時數為8小時，延長辦公時數每月不得超過60小時。」；同時「兩警出勤有相應，值勤更有利」，希望大家都理解。

由於警察分駐(派出)所為全日24小時運作，全時段需有1人值班、1人備勤處理事故，扣除輪休、休假人員及其他各項訓練、開會、專案勤務，為符合新法規定每人每日上班8小時，超勤2小時為度，需9-10人以上大所才能勉為運作。簡言之，小型派出所在勤務時數新修正的法律規定，是無法運作的，因此採聯合服勤權宜之計。另外聯合服勤並非是合併，原先2所的人員及轄區編制仍保留，沒有消失。

通霄警分局也強調，上月18日已針對中和與通霄派出所聯合服勤舉辦說明會，現場邀集當地各級民意代表，國中小校長及地方里民，由分局長陳文彬主持說明。會後也多次前往里長住處說明溝通，今天遞交陳情書過程平和，雙方交換意見，同意為消除地方里民疑慮，將就近商借村里活動中心加開說明會場次，讓鄉親能理解放心。