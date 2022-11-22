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桃園議員不能會勘總圖？市府：上午來公文下午就要會勘 不合理

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
詹江村在臉書指市政府不給議員會勘總圖，市府反駁指議員上午來公文下午就要會勘不合理。圖／詹江村臉書
詹江村在臉書指市政府不給議員會勘總圖，市府反駁指議員上午來公文下午就要會勘不合理。圖／詹江村臉書

桃園市政府新聞處處長詹賀舜今天下午表示，國民黨議員指市府不讓議員會勘新總圖書館一事，起因於議員昨天上午才發文給文化局，當天下午1點半就要會勘，時間倉促，而且當時圖書館更尚未收到公文，市府認為這種行為顯見不合理，請議員不要為了選舉操作，為難市府的基層公務員。

詹賀舜說，桃市圖新建總館電影棟OT廠商增建樓地板案屬程序違建，已依法罰鍰148萬多元，並勒令停工補辦相關建照，在結構鑑定安全無虞方准復工，工地不是公共場所有危險，也不適合一般人進出，基本上禁止未經許可的人員進入工地。

詹說，如果議員提早數天發公文通知，讓圖書館安排人員接待、視察動線、準備安全帽、螢光背心等，而不是不給合理時間，上午發一紙公文，下午馬上就要會勘，如果不是如此不合理、不善意的方式，市府不會拒絕會勘。

詹賀舜強調，議員昨天發媒體採訪通知，帶著一票媒體馬上要進工地，完全不顧工地安全與規範，請問這是議員合理的監督方式嗎？市府基於安全管理考量，不便同意議員進入會勘，現場同仁也不敢放行，屬合理處置方式，這可讓社會公評。

詹賀舜說明，依建築法規定，必要時得強制拆除違建，但本案為程序違建，必須完成審查才可以復工，目前並未有強制拆除的必要，更無選舉後再說的情況，請議員不要惡意扭曲事實。營運廠商富晟國際公司目前未向館方申請更換電影院協力廠商，但確實有申請更換停車場協力廠商，依照促參OT契約，廠商可提出更換協力廠商申請，但所提出協力廠商的技術能力及營運能力，不能低於原協力廠商，且應符合契約要求提送相關資歷實績等證明文件，但富晟所提協力廠商均不符合契約規定所應具備的資歷及實績，因此桃市圖並未同意更換原協力廠商嘟嘟房，圖書館皆依法行政，符合法規與契約相關規定。

詹處長說明，市府將繼續嚴格把關，嚴格履行契約相關規定，讓營運廠商與協力廠商做好相關履約責任，維護未來新總圖電影院與停車場的營運品質。

詹處長指出，有關營運廠商申請變更使照、增建建照，以及逕自施工尚未核准部分，市府建管處必定會嚴格審核，確認增建變更部分必須符合法規規定，確保建物公共安全的要求，消防設施和逃生路線等都必須符合標準，核准後才會讓廠商復工。

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