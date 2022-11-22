陳庭妮代言「苗栗玩透透」邀遊客到苗栗記錄幸福之旅

苗栗縣政府發行的「2022-2023苗栗玩透透主題專刊」邀藝人陳庭妮擔任代言人，與觀光大使貓裏喵走訪山城美景及海線風華，上午在縣府歡樂發表；「苗栗玩透透」專刊至今已推出17年，深受旅遊愛好者青睞，並曾獲國家出版獎最高榮譽肯定，這期主題專刊由縣長徐耀昌與陳庭妮聯袂揭幕亮相，向旅客推薦苗栗旅遊景點，邀大家來苗栗記錄屬於自己的美好幸福。

苗栗玩透透主題專刊25日周五起在台鐵竹南、苗栗火車站及苗栗高鐵站3處的旅遊服務中心提供索取，追蹤粉絲專業按讚即可免費索取，每人限索1本；因應無紙化，「苗栗文化觀光旅遊網」也提供電子檔供民眾下載。

苗栗縣文化觀光局指出，這期苗栗玩透透旅遊主題專刊包括徐縣長專屬篇「海線百年風華，鐵道懷舊行」、「幸福在苗栗，戀上山城好時光」陳庭妮名人帶路，還有「就愛慢慢玩」介紹職人精神匠森活、「公路旅行家」帶你走訪網美景點、「來去鄉下玩兩天」攻略苗栗特色景點美食、「懷舊和風戀曲」走進光陰的故事，「好店特搜隊」帶旅客吃喝玩樂遊苗栗等多元篇章。

文觀局長林彥甫表示，今年專刊以鐵道為主軸搭配18鄉鎮市蘊含的職人故事、自然景致等地方特色，一本專刊在手即可徜徉在鐵馬風情、百岳名山及人文故事中；新冠疫情逐漸趨緩，國旅市場回溫，苗栗縣還加碼推出「苗栗幸福旅遊節」消費抽獎活動，有百萬休旅車等大獎，誠摯邀全國鄉親來苗栗旅遊，感受在地好風光。