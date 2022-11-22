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竹東首座機車考照練習場完工 即日起開放民眾使用

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹東河濱公園機車考照練習場啟用。圖／鎮公所提供
竹東河濱公園機車考照練習場啟用。圖／鎮公所提供

新竹竹東第一座機車考照練習場，已正式在竹東大橋旁的河濱公園親水教育區啟用，鎮公所指出，練習場規格比照考照標準，未來更不排除與監理站合作，利用此練習場地辦理「原地考照」服務，節省民眾來往監理站長途交通時間。

鎮公所表示，機車是目前大眾交通不可或缺的私有運具，但竹東鎮卻無機車考照練習場，為此竹東鎮公所積極尋覓合適的場地，完成竹東第一座的機車考照練習場，讓年輕人練習考照更方便，避免正式考照時的緊張而影響表現，一次就能輕鬆過關。

 鎮長張順朋表示，先前新竹市政府曾與監理站合作，在竹東五穀宮廟前廣場作為機車考照練習場地，但目前已經不開放使用，為了要讓竹東人更方便練習，順利考照，公所擇定在竹東河濱公園設置機車考照練習專用場地，此專用場地只有練習用機車能使用，不會有其他車輛進出，妨礙練習的安全，未來也會評估外五里有無適當的場地，再增設一座，以嘉惠外五里的民眾。

 張順朋強調，機車考照練習場地要比照監理站標準考照規格，必須有一定的面積，但竹東轄內公有閒置或低密度利用土地難尋，最終擇定河濱公園平面停車場改為機車考照練習場，其標線及練習場規格完全比照監理站實際考照場地的標準來設置，目前機車考照都必須大老遠跑去監理站，實在不方便，未來不排除與監理站合作，利用此練習場地辦理「原地考照」服務，節省民眾來往監理站長途交通時間。 

鎮公所建設課表示，練習場位於竹東河濱公園，從中豐路竹東大橋橋頭，由沿河街進入河濱公園平面停車場即可到達，建置總工程經費為40萬元，其中議員款補助18.9萬元，公所21.1萬元，目前標線工程已經完工。

考量機車練習必須在安全的環境下進行，因此練習場周邊也設計了護欄防護，避免有其他車輛或河濱公園休憩民眾進出，同時維護使用者及非使用者的安全，練習場已開放使用，歡迎民眾多加利用，來練習的同時，也可在河濱公園運動休閒。

監理站 新竹 停車場

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