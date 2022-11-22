聽新聞
test
0:00 / 0:00
星巴克將進駐竹東 在地人興奮喊：美人魚快來了
知名連鎖咖啡店星巴克嗅出竹東在地商機，將進駐竹東鎮，不少在地人已發現店家悄悄掛上招牌，雖然仍由布遮擋著，不過星巴克將開幕的消息已傳遍地方，更在地方引起討論，還有在地居民興奮喊「美人魚快來」、「錢準備好了」。
據新竹縣府工務處表示，已收到該企業位於竹東鎮杞林段的建築工程完竣使用執照申請案，目前正依建築法規定，流程辦理中，其店面基地就位於竹東鎮中山路和新政路交接處的新正公園旁。
不過星巴克竹東店選址並未在人潮密集的站前或中央市場，反而是開在鄰近住宅區的寧靜公園旁；據當地人表示，星巴克會選址在此的原因，可能是因周邊屬於竹東豪宅區密集處，相對於傳統中央市場消費習慣，新正公園周邊地方戲稱是「竹東大安區」，更有高消費潛力。
據縣府表示，星巴克竹東店鄰近明年即將營運的仁愛立體停車場，屆時民眾不管是要前往星巴克或是中央市場，都能方便停車。
星巴克將在竹東開店的消息一出，已在地方引起討論，不少民眾就指出，就連鄰近人口較少的芎林都有星巴克，如今竹東終於盼到，之後想喝杯飲品，就不用再跑市區或竹北，還有網友在地方臉書興奮喊「房價又要漲了」、「美人魚快出現」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言