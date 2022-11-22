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星巴克將進駐竹東 在地人興奮喊：美人魚快來了

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
星巴克竹東店外觀已接近完工，內部正加緊裝修，不過實際開幕日仍未公布。記者巫鴻瑋／攝影
星巴克竹東店外觀已接近完工，內部正加緊裝修，不過實際開幕日仍未公布。記者巫鴻瑋／攝影

知名連鎖咖啡店星巴克嗅出竹東在地商機，將進駐竹東鎮，不少在地人已發現店家悄悄掛上招牌，雖然仍由布遮擋著，不過星巴克將開幕的消息已傳遍地方，更在地方引起討論，還有在地居民興奮喊「美人魚快來」、「錢準備好了」。

據新竹縣府工務處表示，已收到該企業位於竹東鎮杞林段的建築工程完竣使用執照申請案，目前正依建築法規定，流程辦理中，其店面基地就位於竹東鎮中山路和新政路交接處的新正公園旁。

不過星巴克竹東店選址並未在人潮密集的站前或中央市場，反而是開在鄰近住宅區的寧靜公園旁；據當地人表示，星巴克會選址在此的原因，可能是因周邊屬於竹東豪宅區密集處，相對於傳統中央市場消費習慣，新正公園周邊地方戲稱是「竹東大安區」，更有高消費潛力。

據縣府表示，星巴克竹東店鄰近明年即將營運的仁愛立體停車場，屆時民眾不管是要前往星巴克或是中央市場，都能方便停車。

星巴克將在竹東開店的消息一出，已在地方引起討論，不少民眾就指出，就連鄰近人口較少的芎林都有星巴克，如今竹東終於盼到，之後想喝杯飲品，就不用再跑市區或竹北，還有網友在地方臉書興奮喊「房價又要漲了」、「美人魚快出現」。

星巴克

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