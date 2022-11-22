竹北市防疫金5千、6千發放否？ 選戰倒數4雄激戰攻防

選戰進入最後倒數階段，新竹縣竹北市長候選人4選將仍殺得難分難解，防疫振興紓困津貼似乎也成為4雄攻防重點議題。竹北市稅收全縣第一，市庫結餘近50億，眾選將多認為市庫行有餘力下，國民黨林為洲提發放5000元，民進黨鄭朝方、無黨籍林冠年支持代表會版的6000元，無黨籍郭漢章則傾向不發放，各有利弊得失，端看選民抉擇。

新竹縣已發放防疫振興津貼的鄉鎮包括有湖口鄉的3000元、關西鎮2000元、新埔鎮2000元、峨眉鄉2000元，以及橫山鄉2波發放合計3000元（第一波1000元，第二波2000元）；而縣內財政最好的竹北市，市庫結餘近50億元，代表會多次醞釀提案公所發放，但遭竹北市長何淦銘已讀不回，他透過其他福利服務宣揚政績，並藉由廣告影片宣揚投入市長選戰的主秘郭漢章，會延續其福利政策，不跟進發放防疫振興津貼。

何淦銘透過影片說明防疫振興紓困金，他表示，市公所今年預算20億，其中包含非法定社會福利近3億元，若以一人發放6000元算，總計要支出12.7億元，公所每年也提供還有急難救助、低收入戶、中低收入戶等補助，他認為錢要花在刀口上。郭漢章則認為，市庫結餘不應當作一次性政策花掉，用來照顧老幼弱勢，讓真正有需要者受益。

對此，藍營林為洲提出5000元防疫振興津貼發放政見，他表示6月底就在臉書公布，疫情需要的口罩酒精，都是民眾自費購買，花了很多錢財在防疫上，希望透過津貼發放，未來讓大家有一筆預算可以買口罩、酒精及其他運用；取之於民應用之於民，以竹北市庫現況，不會造成負擔。

而同樣也支持發放防疫振興津貼的綠營鄭朝方表示，他所提出的則是代表會於日前通過提案6000元版本；他說，現在是後疫情時期，振興經濟相當重要，攤商生計受影響以及無薪假的勞工朋友都需要被照顧，在合法程序下由代表會通過，合理並不排擠公共建設下，在年前應儘速辦理，不僅合乎民情也能振興經濟。

林冠年也支持6000元的防疫津貼發放，他認為只要竹北市公所的財政健全，在代表會的支持之下，一定是可以發放的，這筆津貼也可以讓先前已經為防疫工作付出的市民朋友補貼生活支出。