桃市環保局：脫煤減碳為現在進行式 PM2.5創歷年新低

台灣健康空氣行動聯盟今拜訪四名桃園市長候選人並遞交承諾書。桃園市環保局指出，桃園市自升格直轄市以來，經濟快速發展，工業產值近3兆元，市府透過公私協力模式，攜手在地廠家推動空氣污染減量及改善，大幅削減空氣污染物。

環保局說，於2019年4月宣布啟動桃園淨零策略，自今年起預計每年投入180餘億元，整合6大部門64項減碳策略，希望達到2030年減碳40%、2050淨零排放。

環保局強調，減煤脫炭更是進行式，其中SRF為工業減煤部分的重要策略，將透過三個面向推動工業燃煤全面轉型，首先為桃園市燃煤氣電共生鍋爐使用木顆粒、SRF等替代燃料取代煤炭，預計每年可減碳97萬公噸；再者，將輔導企業設置SRF專燒爐；最後，要向非汽電共生廠的中小型燃煤鍋爐宣導桃園汰換生煤及淨零排放政策。

環保局說，今年10月空氣品質指標(即AQI)小於50的良好日數比例高達69.1%，較2015年(37.8%)提升31.3%，持續於六都居冠。在民眾最為關心的細懸浮微粒(PM2.5)年平均濃度，今年至10月已降至11.2 μg/m3，較104年(20.9 μg/m3)年提升46.4%，已連續三年低於國家空氣品質標準，今持續刷新桃園市歷年來的紀錄。