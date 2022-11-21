影／桃園新總圖遭爆違法還不停工 藍議員會勘吃閉門羹

桃園市立圖書館新總館先前遭踢爆，營運商在未申請變更設計核可下，私自在電影院棟2、3樓間蓋夾層做美食街。市府雖已開罰並勒令停工，藍營卻接獲爆料，直指廠商無意恢復原狀，甚至繼續施工，要等到「選後再說」。市圖回應，廠商現已停止施工，市府也對營運商開罰148萬，一切依法行政，並無圖利。

新總圖問題頻傳，國民黨桃園市議員詹江村、舒翠玲和無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今天前往會勘。不過3人抵達後，館方以「現場是工區」為由不開放外人進入館內，讓眾人吃閉門羹。

舒翠玲撥打電話，質問市圖館長姚敦明「夾層到底有無繼續施工？」「為何不讓議員進場會勘？難道要等到選舉完才同意嗎？不進去怎麼知道有沒有繼續施工？」雙方僵持超過十分鐘。

一行人隨後從圖書館地下室停車場試圖進入館內，遭館方人員阻擋。詹江村不滿，直言會勘公文早就送到市圖、文化局和建管處，現在卻不得其門而入，沒有任何局處派人出面說明，況且市府先前稱不同意更換停車場業者，今天卻發現新業者早已進駐，連設備都裝設完畢，質疑根本是假停工。

舒翠玲表示，營運商私自增設樓地板蓋美食街，得標後還將協力廠商國賓影城、嘟嘟房全換掉，為何市圖、文化局、建管處等單位全包庇？面對議員詢問，館方連日不讀不回。鄭寶清呼籲檢調單位不要把頭埋在沙裡，民進黨市長候選人鄭運鵬身為司法委員會立委也應站出來監督，不要怕徹查影響選舉結果。

姚敦明回應，已按照建管處要求勒令停工，也確定在停工狀態，圖書館依促參合約開罰廠商100萬元，建管處另依建築法裁罰48萬5123元，一切按照相關法律及規定走，至於新增樓地板部分，營運商需先繳完罰款，才會繼續進入建管處審查程序。