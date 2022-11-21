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桃園空氣汙染嚴重？ 環保局長：AQI品質六都最好

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
台灣健康空氣行動聯盟今上午拜訪民眾黨桃園市長候選人賴香伶。賴香伶簽署有關氣候與空汙治理的承諾書。圖／賴香伶競選辦公室提供
台灣健康空氣行動聯盟今上午拜訪民眾黨桃園市長候選人賴香伶。賴香伶簽署有關氣候與空汙治理的承諾書。圖／賴香伶競選辦公室提供

台灣健康空氣行動聯盟今上午拜訪民眾黨桃園市長候選人賴香伶。賴香伶簽署有關氣候與空汙治理的承諾書，而無黨籍桃園市長候選人鄭寶清也簽署，他說沒想到桃園空汙如此嚴重，他當選市長之後要趕快劍及履及去做防治工作。

桃園市政府環保局長呂理德表示，PM2.5今年已經降到11.4，低於國家標準的15。此外，AQI品質小於50，屬於空氣良好，而且是六都最好的，要拿出科學數據。

國民黨桃園市長候選人張善政和民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今有收到承諾書。鄭運鵬競選辦公室發言人黃韋鈞表示，會討論後回覆。

張善政受訪表示，桃園未來幾年，讓空氣清淨、乾淨，讓我們我們市民呼吸的放心，的確是我們的重點。所以，他在好幾個月以前就已經提了一個政見，就是要市政府來補貼市民，尤其是高風險族群的市民做早期的肺癌篩檢。

張善政說，現在桃園天然氣接收站正在進行，將來這邊燒天然氣的比例會大幅的拉高。他過去，好幾次到沿海的地區，那邊的民眾都非常非常擔心。說將來火力全開的時候，對於他們生活，尤其是空氣品質會有什麼影響？所以他覺得環團這個時候大力的呼籲注意空氣品質是正確的。

桃園市長 張善政 鄭運鵬 賴香伶 2022大選

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