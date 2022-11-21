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通霄隧道換新衣 北上車道及整體工程下月中完成

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
台1線通霄隧道因年久失修多處有滲水情形，隧道內燈光昏暗、牆面斑駁，整體修繕工程已逐漸進入尾聲。圖／翻攝陳超明臉書
台1線通霄隧道因年久失修多處有滲水情形，隧道內燈光昏暗、牆面斑駁，整體修繕工程已逐漸進入尾聲。圖／翻攝陳超明臉書

苗栗縣台1線通霄隧道修繕整體工程，已進入尾聲，提前完成修繕的南向隧道，目前仍維持單線雙向通行，公路總局苗栗工務段表示，整體修繕工程可說是為通霄隧道換上新衣，既提升用路人安全，也改善隧道美觀，預計下月中完成，屆時提供駕駛更安全的用路環境。

通霄隧道上方為通霄鎮新生公園，下方為台1線，是個相當特別的隧道，其全長240公尺，於民國85年建造，至今已逾20載，因年久失修多處有滲水情形，隧道內燈光昏暗、牆面斑駁也造成用路人的困擾。

立委陳超明表示，為延長隧道使用壽命及提高公路隧道用路安全效益，去年向公路總局爭取專案修繕工程，針對裂縫補強及止水灌漿，再於施工縫嚴重滲水處打設排水管，施工縫環狀裝設導水板，藉此限制出水位置及控制排水路徑；同時，一併辦理水泥砂漿修飾、洞口美化及照明修繕等工項。

整體修繕工程可改善通霄隧道美觀，預計下月中完成，提供駕駛更安全的用路環境。圖／翻攝陳超明臉書
整體修繕工程可改善通霄隧道美觀，預計下月中完成，提供駕駛更安全的用路環境。圖／翻攝陳超明臉書

陳超明 苗栗縣

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