通霄隧道換新衣 北上車道及整體工程下月中完成

苗栗縣台1線通霄隧道修繕整體工程，已進入尾聲，提前完成修繕的南向隧道，目前仍維持單線雙向通行，公路總局苗栗工務段表示，整體修繕工程可說是為通霄隧道換上新衣，既提升用路人安全，也改善隧道美觀，預計下月中完成，屆時提供駕駛更安全的用路環境。

通霄隧道上方為通霄鎮新生公園，下方為台1線，是個相當特別的隧道，其全長240公尺，於民國85年建造，至今已逾20載，因年久失修多處有滲水情形，隧道內燈光昏暗、牆面斑駁也造成用路人的困擾。