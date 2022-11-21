新竹縣婦幼館將增建 預計後年完工提供早療、公托

新竹縣府為因應竹北市人口增長帶來的婦幼福利需求，將增建婦幼館以擴大服務能量，近日完成發包，預計將增逾1千5百坪面積，設置早療日間托育、社區公托、婦女福利中心、新住民家庭服務中心等多個機構，2024年完工啟用。

縣府社會處表示，婦幼館2樓增建面積達1千5百坪，1樓和地下室整建面積分別是1千5百坪及6百坪，未來婦幼館1樓將設置早療日間托育機構、社會福利辦公室、社區公共托育家園和新竹縣家庭教育中心。

社會處指出，在增建的2樓部分，目前規畫設置托育資源中心、婦女福利中心暨培力學院、新住民家庭服務中心、舞蹈教室和烹飪教室等，總體未來可提供托育、青少年、婦女、新住民、家庭諮詢與教育等相關服務。

工程已在14日發包，擴建預算達2.9億元，預計2024年完工，工程設計概念還融合在地文化與環境，除了室內設施空間外，更延伸樓板、運用樓梯及多路徑廊道來連結室內外空間，創造多元空間場域。

多元空間有包含，如戶外活動場域提供帶領親子探索世界、藝術美學場域則讓親子玩出創意想像、人文關懷場域可啟發親子閱讀樂趣，希望興建一棟結合竹北文化、自然環境共存的親子夢想館，讓婦幼館以全新面貌為民眾服務。

縣府表示，新婦幼館整體建築將以白色基調為主體，透過高低漸層的再生綠建材，結合不同立面角度，讓原本剛硬的磁磚具有柔軟翩折的律動感，從不同角度來看，視覺律動帶出建築物活潑的生命力，如同波浪緩緩律動，隨著不同時刻的光線變化，幻化盛開綻放白色的立體浪花，預期未來成為竹北新地標之一。