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台水設備檢驗 桃園、龜山區逾4萬戶12月12日停水16小時

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
自來水公司因設備檢驗，預計12月12日上午4點起至晚上8點停水，估計影響桃園、龜山區共4萬8120戶。本報資料照
自來水公司因設備檢驗，預計12月12日上午4點起至晚上8點停水，估計影響桃園、龜山區共4萬8120戶。本報資料照

台灣自來水公司第二區管理處辦理板新廠高壓、特高壓電氣設備檢驗，預計12月12日上午4點起至晚上8點停水，影響範圍包括桃園區22個里、龜山區山德里、山鶯路部分路段、龜山工業區部分區域，停水戶數約4萬8120戶。桃市經發局表示，為盡早提供用水需求，將持續督促自來水公司盡速完工復水，降低民眾用水不便。

經發局指出，本次停水區域為桃園區寶山、建國、春日、福安、青溪、福林、南門、忠義、雲林、大業、大樹、大豐、豐林、大興、三民、朝陽、成功、玉山、東山、東門、萬壽、大林里；龜山區山德里、山鶯路雙號側、山鶯路1巷、2巷、3 巷、130 巷、山鶯路將軍巷等沿線巷弄，以及龜山工業區縱貫鐵路以西、桃園後站方向，停水時間共計16小時。

經發局提醒，請民眾預先於停水前6小時完成儲水，避免停水前才開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用，停水期間請關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞，恢復供水後如仍缺水時，可通知自來水公司或經濟發展局立即處理。

停水 桃園

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