竹市「好孕專車券」現辦現領現用 已造福近200家庭

為提供新竹市孕婦貼心、便利的友善服務，新竹市府今年6月首辦「好孕專車」服務，提供孕婦產檢交通費補助6000元，更加碼臨托券、免費育兒指導及友善嬰幼用品店家購物好禮，統計至今已造福近200名孕媽咪，成效廣受好評。

代理市長陳章賢表示，好孕專車服務結合4大車隊，包含大都會車隊、台灣大車隊、紅帥衛星車隊、第一中華車隊等近1500輛計程車，補助準媽咪往返新竹縣市設有產檢服務的10家醫院及24間診所交通費，提供貼心服務，減輕許多準媽媽及準爸爸在孕期產檢時的交通困擾。

社會處表示，自6月底推行「好孕專車」服務以來，目前已有將近200位準媽媽申請、使用此服務，替市民節省車資、增進產檢便利性，歡迎更多符合資格的準媽媽踴躍申請利用。

社會處分享，準媽媽小詠現懷孕6個月，深感受好孕專車服務所帶來的便利。小詠說，還沒申請好孕專車服務前，產檢通常要等先生下班後，才能由先生開車陪伴去醫院，萬一遇到先生需加班，就得延後看診時間，甚至延後產檢日。

小詠說，一次洽公在東區區公所承辦人員仔細的說明介紹之下，發現「好孕專車」申辦方式十分簡便，她備妥媽媽手冊、所得稅率等資料後，即順利在當日現辦現領。現在，即使先生或家人在產檢日有事無法陪同，也能放心的安排行程，因為搭計程車有補助車資，上車後告知司機要使用好孕乘車券，也都獲得很親切回應。

小詠的先生表示，原本產檢日都要趕著下班載老婆去醫院，現在可以讓老婆先搭好孕專車到醫院，自己再趕過去會合，時間運用更彈性；夫妻倆說，好孕專車服務為他們省下的不只是交通費，「也能感受到新竹市府的體貼和照顧」。

社會處說明，「好孕專車」服務對象包含設籍並實際居住竹市的孕婦，及與竹市民完成結婚登記，並已入境居留、定居或停留新住民孕婦，且最近一年綜合所得稅率未達20%者。準媽媽們取得孕婦手冊後，即可至各區公所申領好孕專車乘車券，內含6000元之車資抵用券、10小時免費定點臨托券、友善店家禮物兌換券及免費育兒指導服務券，價值超過8000元。相關事項可至社會處網頁(https://is.gd/eQrBC0)查詢。