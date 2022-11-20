新竹縣府前家扶園遊會 5百多戶弱勢家庭快樂度周末

新竹縣府與家扶中心邀集60多個企業、團體共同主辦的「家扶55 幸福共舞2022年冬暖慈幼園遊會」今在縣府前廣場舉行，邀請逾5百戶、上千名經濟弱勢民眾、受虐及寄養安置兒童及社區民眾共襄盛舉。

家扶表示，今年仍因新冠疫情關係，扶助家庭工作與生計持續受到影響，除了確診隔離而直接影響收入的家庭以外，尚有因公司縮減人力，導致工作時數銳減或失業的家長。所幸長年支持的企業、團體們不減慈善熱忱，繼續強力支持本次冬暖慈幼活動。

家扶肯定新竹縣府10餘年來支持冬暖慈幼活動，也感謝參與園遊會的各界愛心團體們，在面臨疫情的衝擊下，不減行善的熱情，積極、持續地參與公益善行，照顧新竹縣弱勢孩童，培植國家未來的希望，也讓弱勢家庭獲得關懷，讓社會變得更美好。

園遊會現場匯集了95個小吃、飲品、童玩與文具等類型愛心攤位，現場熱鬧滾滾，並邀請新竹地區575戶1913位經濟弱勢家庭成員、受虐及寄養安置兒童及社區民眾共襄盛舉，享受難得周末親子共同樂時光。

縣長楊文科頒贈感謝狀，感謝在疫情之下許多弱勢家庭工作與生計受到影響，但許多企業、團體仍不減慈善熱忱，其中頒贈十餘年支持園遊會經費，並捐助愛心腳踏車的劉康義，由其兒子劉宛臨代表接受。

劉宛臨說，父親為新埔國中教師，由於幼時家境貧寒，為回饋社會，每年捐總10%薪水並成立基金會，替弱勢孩童的升學努力，在去年81歲時仙逝，其離世前仍對掛念家扶的孩童，因此子女們將繼續傳承父親的大愛，未來持續協助弱勢學子。