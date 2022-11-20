苗栗銅鑼在地美食！她好奇嚐鮮「炸菊花 」驚：像炸杏鮑菇

有喝過菊花茶，但有吃過「炸菊花」嗎？有名網友在網路上分享去苗栗出遊時，好奇向路邊攤販購買「炸菊花」嚐鮮，居然意外好吃，直呼口感像「炸杏鮑菇」，中醫師也提醒，菊花屬於芳香類中藥，能解火氣、舒緩眼部疲勞，還具有醒腦作用。

有網友在臉書社團「老百姓日常三餐交流會」發文PO出一串炸物，表示去苗栗出遊，在銅鑼看杭菊時，向路邊的攤販購買一串「炸菊花」，嚐鮮後大驚「第一次看到炸菊花，意外不錯，像炸杏鮑菇」。她補充，炸菊花所用的原料並非還沒盛開的花苞，是一朵朵已經開花的白色菊花。

許多網友紛紛留言表示，「好神奇，沒想到居然會有人炸這個吃」、「有機會可以試試」、「我吃完麻辣鍋也會」、「好酷」、「 我覺得還不錯，可以嚐鮮」。

炸菊花的原料是一朵朵盛開的白色菊花。圖擷自老百姓日常三餐交流會

據《康健》報導，中醫師葉濡端表示，菊花屬於芳香類中藥，性味辛、甘、苦、微寒，歸肺、肝經，可以平息肝風、清肝熱、散風熱、上清頭目，能夠清解頭目的火氣，舒緩眼部的疲勞，還具有開竅醒神的作用。

「白菊花」味較甘，清熱力較弱，平肝明目效用較強，如果只是眼睛乾澀，但還沒到紅腫熱痛、流目油這種體內有肝火的狀態，或是因為肝陰虛造成的頭暈眼花，也可以泡白菊花茶喝。