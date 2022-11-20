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籌措300萬造福鄰里 紫山德善團薪壽橋明年2月完工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南新營紫山德善團籌措300萬造福鄰里，今上午在後壁區竹新里舉行薪壽橋動土儀式。圖 ／讀者提供
台南新營紫山德善團籌措300萬造福鄰里，今上午在後壁區竹新里舉行薪壽橋動土儀式。圖 ／讀者提供

台南新營紫山德善團籌措300萬造福鄰里，今上午在後壁區竹新里舉行薪壽橋動土儀式，未來安排一連九周周日由近百名義工施工，預定明年2月底前竣工。

連接後壁區新東里、仕安里與竹新里的薪壽橋，已興建長達50餘年，鋼筋裸露、毀損嚴重，但因經費拮据險象環生，去年竹里長莊瑞麟向市議員張世賢反映，張奔走洽請紫山德善團協助、解決。

薪壽橋長20公尺、寬6公尺，總工程費近300萬元，全由紫山德善團會員每月自由捐贈100元造橋金籌措支付，後壁區長黃炳元、新營區長翁振祥、鹽水區長陳文琪、瑞麟、新東里長徐育新，南天有線電視總經理王麗環等人，今早動土時都出席，莊瑞麟、張世賢更各捐了5000元造橋金，雖然金額不多，但盼社會多支持這種義舉、善行。

紫山德善團執行李紀達說，紫山德善團現有8000名會員與近百名義工，為強化偏僻地方交通，會繼續從事造橋舖路工作，也希望更多民眾踴躍加入，共同造福社會。

台南市議員張世賢出席動土儀式，捐助5000元響應造橋善行。圖 ／讀者提供
台南市議員張世賢出席動土儀式，捐助5000元響應造橋善行。圖 ／讀者提供
台南新營紫山德善團籌措300萬造福鄰里，今上午在後壁區竹新里舉行薪壽橋動土儀式。圖 ／讀者提供
台南新營紫山德善團籌措300萬造福鄰里，今上午在後壁區竹新里舉行薪壽橋動土儀式。圖 ／讀者提供
台南新營紫山德善團籌措300萬造福鄰里，今上午在後壁區竹新里舉行薪壽橋動土儀式。圖 ／讀者提供
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