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教師會未改選 桃教產陳情

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市教師產業工會昨向市府陳情，指桃園市教師會第12屆理監事選舉結果被法院判決無效，但至今未改選，質疑社會局處理消極。記者朱冠諭／攝影
桃園市教師產業工會昨向市府陳情，指桃園市教師會第12屆理監事選舉結果被法院判決無效，但至今未改選，質疑社會局處理消極。記者朱冠諭／攝影

桃園市教師產業工會昨赴市府陳情，指桃園市教師會第12屆理監事選舉結果被法院判決無效，可至今未改選，質疑社會局消極處理，影響教師權益；桃園市教師會對此回應案件仍在爭訟，理監事處理會務一切合法。社會局則表示，待司法機關判決確定後，會配合辦理。

桃園市教師產業工會（簡稱桃教產）指出，桃園市教師會2017年進行第12屆理監事選舉，100多所會員學校僅11名代表出席，高等法院前年已認序違法，判選舉無效。

桃教產理事長熊書顯表示，有學校教師會質疑現任理監事正當性，不願繳會費，結果被桃園市教師會告上法院，最後被判必須繳費。

他說，老師一方面得顧學生課業、一方面得顧自己的官司，長久下來，勢必身心俱疲，間接影響教學品質。而且，現在還有其他學校陸續收到繳費信函，擔心恐有寒蟬效應。

桃園市教師會聲明，選舉程序未違法，相關案件目前還在爭訟中，因此目前處理會務的理監事仍屬合法；社會局對桃教產質疑則回應，自2017年起已多次對桃園市教師會行政督導，但人民團體理監事選舉屬私權行為，若產生糾紛是司法機關職權，須等判決確定後，主管機關才能據以辦理。

桃園 司法

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