新屋綠色隧道路面混廢輪胎重鋪延壽 完工增安全

桃園新屋綠色隧道每到假日總有許多人潮騎單車遊玩，不過隧道啟用至今已有15年之久，道路使用率大出現耗損崎嶇不平；桃市府工務局輔導新屋區公所運用回收的廢輪胎，摻入瀝青原油後與熱料拌合，利用橡膠瀝青混凝土材料重新鋪設全長4.3公里道路，讓路面具減振、抗磨、抗噪的特性，今竣工視察。

綠色隧道鄰近永安漁港為許多遊客喜愛騎腳踏車享受林蔭及濱海風光處，不過全長約4.3公里的道路年久失修，路面出現坑洞崎嶇不平，為了改善路面問題，工務局輔導新屋區公所透過台灣營建研究院，選用耐久性佳的橡膠瀝青試辦鋪面更新。

工務局說，路面更新工程委託財團法人台灣營建研究院，透過專業輔導完成橡膠瀝青鋪面的自行車道，回收近4000條廢輪胎，採用環保署認證的橡膠輪胎處理場製程，摻入瀝青原油後與熱料拌合，利用橡膠瀝青混凝土材料具減振、抗磨、抗噪的特性，協助新屋區公所完成綠色隧道舖築工程。

市議員陳睿生表示，綠色隧道多年未翻修，路面品質下降，過去總是東補西補，讓民眾使用上容易受傷，重新鋪設後增加安全性，也讓遊客有更好的體驗。

新屋區公所工務課表示，今年5月已申請桃園市政府道路基金代辦執行計畫，修繕預算經費約2810萬元；工務局說，道路今年9月19日開工，今竣工視察，剩下部分標線未畫設，將在12月2日完成。

工務課說，混和廢輪胎的鋪面，與傳統瀝青所鋪築的道路相較下，使用壽命相對耐久、降噪及具有柔性的特色，也符合「綠色隧道」之名。