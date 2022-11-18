快訊

MLB／張育成未獲紅襪續約 即刻起變自由球員

金正恩女兒首度露面！父女牽緊緊視察洲際彈道飛彈試射

MLB／天使記者MVP票投大谷翔平 「不該對他的偉大麻痺」

新屋綠色隧道路面混廢輪胎重鋪延壽 完工增安全

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園新屋綠色隧道路面破損，公所運用回收的廢輪胎，摻入瀝青原油後與熱料拌合，利用橡膠瀝青混凝土材料重新鋪設，讓路面具減振、抗磨、抗噪的特性。圖／新屋區所提供
桃園新屋綠色隧道路面破損，公所運用回收的廢輪胎，摻入瀝青原油後與熱料拌合，利用橡膠瀝青混凝土材料重新鋪設，讓路面具減振、抗磨、抗噪的特性。圖／新屋區所提供

桃園新屋綠色隧道每到假日總有許多人潮騎單車遊玩，不過隧道啟用至今已有15年之久，道路使用率大出現耗損崎嶇不平；桃市府工務局輔導新屋區公所運用回收的廢輪胎，摻入瀝青原油後與熱料拌合，利用橡膠瀝青混凝土材料重新鋪設全長4.3公里道路，讓路面具減振、抗磨、抗噪的特性，今竣工視察。

綠色隧道鄰近永安漁港為許多遊客喜愛騎腳踏車享受林蔭及濱海風光處，不過全長約4.3公里的道路年久失修，路面出現坑洞崎嶇不平，為了改善路面問題，工務局輔導新屋區公所透過台灣營建研究院，選用耐久性佳的橡膠瀝青試辦鋪面更新。

工務局說，路面更新工程委託財團法人台灣營建研究院，透過專業輔導完成橡膠瀝青鋪面的自行車道，回收近4000條廢輪胎，採用環保署認證的橡膠輪胎處理場製程，摻入瀝青原油後與熱料拌合，利用橡膠瀝青混凝土材料具減振、抗磨、抗噪的特性，協助新屋區公所完成綠色隧道舖築工程。

市議員陳睿生表示，綠色隧道多年未翻修，路面品質下降，過去總是東補西補，讓民眾使用上容易受傷，重新鋪設後增加安全性，也讓遊客有更好的體驗。

新屋區公所工務課表示，今年5月已申請桃園市政府道路基金代辦執行計畫，修繕預算經費約2810萬元；工務局說，道路今年9月19日開工，今竣工視察，剩下部分標線未畫設，將在12月2日完成。

工務課說，混和廢輪胎的鋪面，與傳統瀝青所鋪築的道路相較下，使用壽命相對耐久、降噪及具有柔性的特色，也符合「綠色隧道」之名。

瀝青 綠色隧道 桃園 腳踏車

延伸閱讀

高市前金區建築工地旁近6尺天坑 凌晨4點半修復通車

高雄前金新建工程致路面坑洞 市府勒令停工

影／新北樹林驚傳道路坍塌 險壓毀下方民宅幸無人傷亡

議員質疑垂楊路「少1個車道」　嘉義市政府解釋內車道畫黃色槽化線用意

相關新聞

教師會未改選 桃教產陳情

桃園市教師產業工會昨赴市府陳情，指桃園市教師會第12屆理監事選舉結果被法院判決無效，可至今未改選，質疑社會局消極處理，影...

新屋綠色隧道路面混廢輪胎重鋪延壽 完工增安全

桃園新屋綠色隧道每到假日總有許多人潮騎單車遊玩，不過隧道啟用至今已有15年之久，道路使用率大出現耗損崎嶇不平；桃市府工務...

救國團聚光計畫 5年助逾3000名弱勢孩童圓夢

救國團今天上午在劍潭青年活動中心，舉行「愛‧分享」聚光計畫公益活動記者會。主任葛永光表示，救國團聚光計畫今年邁入第5年，...

桃市周六、日多處接種莫德納BA.4／5次世代疫苗追加劑

桃園市衛生局今天下午表示，莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗已到貨，明19日（周六）上午8至12點開設17處免預約追加劑疫...

詹江村指經發局長涉炒土地 郭裕信駁抹黑：告加重誹謗

桃園市議員詹江村在臉書連兩天發11文，指出觀音區忠孝路段靠近台61附近約9000坪農地（富林里），不但有高達2米深的非法...

窮人高速公路斷點在竹市！民眾黨批以景觀為由拖延建設

被稱為窮人的高速公路，全台唯一斷點就在新竹市，民眾黨新竹市長候選人高虹安與黨籍議員候選人今天揭露，新竹市前正副市長林智堅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。