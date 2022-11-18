桃教產批市府處理消極 無視教團「選舉無效」

桃園市教師產業工會（桃教產）今天到桃市府陳情，直指桃園市教師會第12屆理監事選舉結果早被高院判決無效，卻至今未改選，質疑社會局處理消極。桃園市教師會強調未違法。社會局表示，人民團體自治爭議不應由行政機關定奪，待司法機關判決確定後，會配合辦理。

桃園市產業總工會理事長朱梅雪、桃教產理事長熊書顯今率數十名會員到桃市府陳情。桃教產指出，桃園市教師會在2017年進行第12屆理監事選舉，但100多所會員學校僅11人代表出席，高院2020年判決認定程序不合法，選舉無效。

桃教產表示，2020年7月，桃園市教師會在理監事任期將屆滿之際，舉辦第1次臨時會員代表大會，意圖「補正」第12屆選舉結果，不少人在未經學校教師會或理事長同意下就自行出席，導致合法出席人數無法計算，桃園地院今年10月再度判決會議不成立。

熊書顯表示，桃園市教師會參與多項政策制定過程，卻屢次被認定會議無效，代表性不足，如何為全市約兩萬名老師爭取權益？

熊書顯表示，有學校教師會質疑現任理監事正當性，不願繳會費，結果上法院被判必須繳費，老師一方面得顧學生課業、一方面得顧官司，長久下來勢必影響教學品質，現在還有其他學校陸續收到繳費信函，擔心恐有寒蟬效應。

桃園市教師會透過聲明，強調選舉程序未違法，且桃園地院審理會議不成立案，目前還在爭訟中，因此目前處理會務的第12屆理監事仍合法。

社會局則表示，2017年起已多次對桃園市教師會行政督導，但人民團體理監事選舉屬私權行為，若產生糾紛是司法機關職權，須等判決確定後，主管機關才能據以辦理；社會局今已受理陳情內容，後續將依人民團體法釐清查明。