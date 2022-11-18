救國團聚光計畫 5年助逾3000名弱勢孩童圓夢

救國團今天上午在劍潭青年活動中心，舉行「愛‧分享」聚光計畫公益活動記者會。主任葛永光表示，救國團聚光計畫今年邁入第5年，其目的除了幫助偏鄉弱勢孩童圓夢，及呼籲社會各界共同關心偏遠孩童教育與社會資源匱乏問題外，更重要的是將夢想、實踐、感恩、回饋等教育意義融入其中，在下一代的心中播下善良的種子。

葛永光說，救國團從2018年起，開始推動「愛‧分享」聚光計畫， 2018年幫助了360個孩子圓夢，2019年讓448個偏鄉孩子感受社會的溫暖，2020年共626位偏遠地區孩童受惠，2021年幫助了721位偏遠地區孩童，今年共有1040位偏遠地區孩童參與這項計畫，5年來總計幫助3195位偏鄉弱勢孩童，也親眼見證許多溫暖感人的故事。

葛永光表示，今年度的救國團聚光計畫，自8月份疫情緩和後，各縣市救國團便立即展開各項作業，先透過訪視了解當地國中、國小、部落、社區協會等單位的實際情況，9月至10月份起在偏鄉各校陸續辦理「心願體驗學習活動」，帶領偏遠地區孩童手做具地方特色的文創手藝品，並協助將作品拍照上傳至專屬網站，供社會大眾善心人士認領，幫助孩子們圓夢。

葛永光舉例，來自北市龍山國小的陳姓學生心願是一雙布鞋，因單親家庭靠母親照顧撫養，家裡過得很辛苦，鞋子又常常破掉讓媽媽很煩惱，最近媽媽的手和腳因為早餐店工作受傷需要復健，為了減輕媽媽的經濟壓力，所以許願想要一雙布鞋。

來自新竹北埔國中的彭姓學生，希望用手作品換一桶原子筆給全班同學一起用，因為班上常常有人沒帶或沒水，北埔文具店只有一家也不常開，便利商店的又很貴，所以希望換取一大桶筆當公用文具給大家方便。而來自南投漳和國小的彭姓學生想要的是一束玫瑰花，因為阿嬤經常照顧自己，所以想把這朵花束送給她。

葛永光指出，這些孩子們的心願很小，並且大多縈繞在對家人親友的愛和對未來的期待，救國團鼓勵、幫助這些微光從角落裡走出來，集結成一頁頁夢想圖鑑，希望讓更多人看到及了解到社會還有這麼多愛的缺口。

葛永光說，相較於當前社會瀰漫著一股「貪一己之利，逞一時之快」的風氣，救國團聚光計畫希望傳達給社會及下一代的，是誠實努力與感恩回饋的價值觀，因為救國團深信今天種下對的因，未來就會收穫好的果。目前圓夢計畫還在陸續進行中，他呼籲善心人士可上救國團聚光計畫圓夢網站，幫助這些偏鄉的孩子們實現夢想（https://light.cyc.org.tw/）。