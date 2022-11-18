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桃市周六、日多處接種莫德納BA.4／5次世代疫苗追加劑
桃園市衛生局今天下午表示，莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗已到貨，明19日（周六）上午8至12點開設17處免預約追加劑疫苗接種站（門診），包括衛福部桃園醫院、聖保祿醫院、中壢長榮醫院、中美醫院及13區衛生所。另外59家合約院所於19日（周六）、20日（周日）也開設疫苗門診，提供多元專業、便利友善的疫苗接種服務。
衛生局提醒，50歲以上民眾可接種追加第1、2、3劑，12歲至49歲民眾可接種追加第1、2劑，符合資格的市民朋友應儘早完成次世代疫苗追加劑接種，對高傳染性的病毒變異株才有足夠保護力。
衛生局王局長表示，隨著防疫禁令逐漸鬆綁，提升群體疫苗接種涵蓋率是重要的防疫策略，次世代疫苗追加劑可有效延續保護力，預防感染導致重症及死亡；尤其是距離上次接種新冠疫苗超過半年且符合接種資格的民眾更要踴躍完成疫苗接種，各類（含兒童及嬰幼兒）新冠疫苗合約醫療院所接種相關資訊，可於衛生局官網首頁「桃園市COVID-19疫苗合約醫療院所預約資訊」或「桃園COVID-19防疫資訊站」查詢。
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