詹江村指經發局長涉炒土地 郭裕信駁抹黑：告加重誹謗

桃園市議員詹江村在臉書連兩天發11文，指出觀音區忠孝路段靠近台61附近約9000坪農地（富林里），不但有高達2米深的非法掩埋汙染廢棄物，還涉嫌炒土地，炒作的地主以製作企劃書等方式，標榜可以申請產業專區宣傳，希望賺取可觀的差價。

詹江村表示，被炒作的土地附近其他土地，地主之一是桃園市政府經發局現任局長長郭裕信，讓人質疑郭也涉嫌炒土地。

郭裕信透過經發局發新聞稿，強調該地目前沒人申請產專區。詹江村說非法掩埋廢棄物的消息來自投資土地的股東，股東說郭裕信的父親郭榮宗（前立委）講可以找黑道倒廢棄物，但是股東不要，最後還是被偷倒，引來署名「郭榮宗」的人留言要告詹江村妨害名譽。

環保局表示，沒接到該土地有非法掩埋的檢舉，過去也沒有掩埋紀錄。

據了解，該9000坪土地連同郭裕信的200坪，已經在去年出售。郭裕信今天上午透過經發局發布聲明，指詹江村是烏龍指摘炒作農地事件，他深感遺憾，已委由律師提告。

郭裕信在聲明說，該農地為民國103年9月間取得債權，後續透過合法拍賣程序取得產權，總面積9000坪的土地，他持分合計200坪。該農地取得債權時，他於民間企業任職，並未擔任公職，鄭文燦市長同年12月才就任市長，詹江村將時間移花接木，製造假象，完全是沒有真實事實的選舉造勢。

郭裕信表示，該農地迄今完全沒有任何計畫送案，也無任何變更地目，詹江村指控與事實不符，而且公開的簽名記錄只是部分文件，有誤導大眾之企圖，並為自己選舉造勢，今後對詹的言論不作任何回應，涉及不實抹黑，一切訴之法律。

郭裕信重申沒有炒作土地、沒有變更地目、沒有送出計畫，已委由律師對詹江村提出加重誹謗的民刑事告訴。