快訊

MLB／張育成未獲紅襪續約 即刻起變自由球員

金正恩女兒首度露面！父女牽緊緊視察洲際彈道飛彈試射

MLB／天使記者MVP票投大谷翔平 「不該對他的偉大麻痺」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詹江村指經發局長涉炒土地 郭裕信駁抹黑：告加重誹謗

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
詹江村兩天發11文評論觀音區土地炒作和經發局長是否捲入疑雲。圖／詹江村臉書
詹江村兩天發11文評論觀音區土地炒作和經發局長是否捲入疑雲。圖／詹江村臉書

桃園市議員詹江村在臉書連兩天發11文，指出觀音區忠孝路段靠近台61附近約9000坪農地（富林里），不但有高達2米深的非法掩埋汙染廢棄物，還涉嫌炒土地，炒作的地主以製作企劃書等方式，標榜可以申請產業專區宣傳，希望賺取可觀的差價。

詹江村表示，被炒作的土地附近其他土地，地主之一是桃園市政府經發局現任局長長郭裕信，讓人質疑郭也涉嫌炒土地。

郭裕信透過經發局發新聞稿，強調該地目前沒人申請產專區。詹江村說非法掩埋廢棄物的消息來自投資土地的股東，股東說郭裕信的父親郭榮宗（前立委）講可以找黑道倒廢棄物，但是股東不要，最後還是被偷倒，引來署名「郭榮宗」的人留言要告詹江村妨害名譽。

環保局表示，沒接到該土地有非法掩埋的檢舉，過去也沒有掩埋紀錄。

據了解，該9000坪土地連同郭裕信的200坪，已經在去年出售。郭裕信今天上午透過經發局發布聲明，指詹江村是烏龍指摘炒作農地事件，他深感遺憾，已委由律師提告。

郭裕信在聲明說，該農地為民國103年9月間取得債權，後續透過合法拍賣程序取得產權，總面積9000坪的土地，他持分合計200坪。該農地取得債權時，他於民間企業任職，並未擔任公職，鄭文燦市長同年12月才就任市長，詹江村將時間移花接木，製造假象，完全是沒有真實事實的選舉造勢。

郭裕信表示，該農地迄今完全沒有任何計畫送案，也無任何變更地目，詹江村指控與事實不符，而且公開的簽名記錄只是部分文件，有誤導大眾之企圖，並為自己選舉造勢，今後對詹的言論不作任何回應，涉及不實抹黑，一切訴之法律。

郭裕信重申沒有炒作土地、沒有變更地目、沒有送出計畫，已委由律師對詹江村提出加重誹謗的民刑事告訴。

詹江村要郭裕信說清楚觀音區土地案，郭反擊指詹抹黑和提告。圖／詹江村臉書
詹江村要郭裕信說清楚觀音區土地案，郭反擊指詹抹黑和提告。圖／詹江村臉書

詹江村 農地 廢棄物

延伸閱讀

控桃園經發局長炒作農地 藍議員要求鄭文燦公開說明

桃園新總圖又有問題？ 藍爆「國賓影城不見了」

不只徐巧芯…藍議員詹江村也被臉書禁言 怒喊「幹嘛啦」

詹江村爆桃園市立圖書總館影城有違建 市府：將依法規開罰

相關新聞

教師會未改選 桃教產陳情

桃園市教師產業工會昨赴市府陳情，指桃園市教師會第12屆理監事選舉結果被法院判決無效，可至今未改選，質疑社會局消極處理，影...

新屋綠色隧道路面混廢輪胎重鋪延壽 完工增安全

桃園新屋綠色隧道每到假日總有許多人潮騎單車遊玩，不過隧道啟用至今已有15年之久，道路使用率大出現耗損崎嶇不平；桃市府工務...

救國團聚光計畫 5年助逾3000名弱勢孩童圓夢

救國團今天上午在劍潭青年活動中心，舉行「愛‧分享」聚光計畫公益活動記者會。主任葛永光表示，救國團聚光計畫今年邁入第5年，...

桃市周六、日多處接種莫德納BA.4／5次世代疫苗追加劑

桃園市衛生局今天下午表示，莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗已到貨，明19日（周六）上午8至12點開設17處免預約追加劑疫...

詹江村指經發局長涉炒土地 郭裕信駁抹黑：告加重誹謗

桃園市議員詹江村在臉書連兩天發11文，指出觀音區忠孝路段靠近台61附近約9000坪農地（富林里），不但有高達2米深的非法...

窮人高速公路斷點在竹市！民眾黨批以景觀為由拖延建設

被稱為窮人的高速公路，全台唯一斷點就在新竹市，民眾黨新竹市長候選人高虹安與黨籍議員候選人今天揭露，新竹市前正副市長林智堅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。