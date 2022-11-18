窮人高速公路斷點在竹市！民眾黨批以景觀為由拖延建設

被稱為窮人的高速公路，全台唯一斷點就在新竹市，民眾黨新竹市長候選人高虹安與黨籍議員候選人今天揭露，新竹市前正副市長林智堅與沈慧虹疑似以景觀為由，拖延西濱快速公路鳳鼻香山段的建設，置當地居民權益於不顧。對此，沈慧虹競選辦公室說，將於今天下午2點半開記者會回應。

議員候選人、現任議員李國璋表示，西濱快速公路鳳鼻至香山段是西濱北段唯一缺口，中央早在許明財前市長時期就有規劃，2014年政黨輪替後，中央多次拜會林智堅市府，卻至今都未能動工。

李國璋揭露，2017年林智堅市府回應竟稱「路寬、高度、高架橋、大型車輛等涉及沿線景觀、噪音，和本市正推動綠色交通運距政策不符，請重新考量」、「高架橋沿防風林方向走，對漁港區有一切割，對觀光景觀是不恰當的」等，要求西濱北工處回去再思考，新道路開闢的必要性，或再研擬其他路線可行性，再來檢討。

議員候選人蔡文盛表示，該路段目前由台15線替代銜接，影響竹市整體路網運作，無法紓解南寮地區的車潮與特定路段壅塞的狀況，此區路口多、行車速度低，假日就大塞車，且車禍的肇事率高。

議員候選人葉國文指出，根據調查，穿越性旅次中貨運旅次佔37%，意味大量貨櫃重車在靠近學校、民宅的平面路段行使，對居民造成噪音方面的困擾，對於學童的日常交通安全更有嚴重的威脅。 西濱快速公路鳳鼻香山段更適合香山的整體交通規劃與區域發展，興建有必要性，但林智堅市府執政多年，卻沒有任何動工跡象，「中央的規劃齊備，卻被以沿線景觀等為由，要求西濱北工處回去再思考，簡直離譜！」

高虹安說，該路線從許明財期間就開始推動，中央部會也拜會過林智堅市府，林智堅市府不可能不知道，公路總局的相關規劃中也包括防風林、橋下遮蔽空間、與漁人碼投共同營造休憩空間等配套措施，但林智堅市府卻仍以景觀等各種理由，要求回去重新思考檢討，全然不顧南寮與香山地方居民的需求。

高虹安直指，沈慧虹號稱交通專業，不可能不知快速公路對南寮、香山發展的重要性，沈慧虹從交通處長做到副市長，林智堅市府對該條道路建設的態度，想必也有沈慧虹的參與，她要求沈慧虹給新竹市民一個交代。