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窮人高速公路斷點在竹市！民眾黨批以景觀為由拖延建設

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民眾黨新竹市黨部今天揭露新竹市前正副市長林智堅與沈慧虹疑似以景觀為由，拖延西濱快速公路鳳鼻香山段的建設。記者季相儒／攝影
民眾黨新竹市黨部今天揭露新竹市前正副市長林智堅與沈慧虹疑似以景觀為由，拖延西濱快速公路鳳鼻香山段的建設。記者季相儒／攝影

被稱為窮人的高速公路，全台唯一斷點就在新竹市，民眾黨新竹市長候選人高虹安與黨籍議員候選人今天揭露，新竹市前正副市長林智堅沈慧虹疑似以景觀為由，拖延西濱快速公路鳳鼻香山段的建設，置當地居民權益於不顧。對此，沈慧虹競選辦公室說，將於今天下午2點半開記者會回應。

議員候選人、現任議員李國璋表示，西濱快速公路鳳鼻至香山段是西濱北段唯一缺口，中央早在許明財前市長時期就有規劃，2014年政黨輪替後，中央多次拜會林智堅市府，卻至今都未能動工。

李國璋揭露，2017年林智堅市府回應竟稱「路寬、高度、高架橋、大型車輛等涉及沿線景觀、噪音，和本市正推動綠色交通運距政策不符，請重新考量」、「高架橋沿防風林方向走，對漁港區有一切割，對觀光景觀是不恰當的」等，要求西濱北工處回去再思考，新道路開闢的必要性，或再研擬其他路線可行性，再來檢討。

議員候選人蔡文盛表示，該路段目前由台15線替代銜接，影響竹市整體路網運作，無法紓解南寮地區的車潮與特定路段壅塞的狀況，此區路口多、行車速度低，假日就大塞車，且車禍的肇事率高。

議員候選人葉國文指出，根據調查，穿越性旅次中貨運旅次佔37%，意味大量貨櫃重車在靠近學校、民宅的平面路段行使，對居民造成噪音方面的困擾，對於學童的日常交通安全更有嚴重的威脅。 西濱快速公路鳳鼻香山段更適合香山的整體交通規劃與區域發展，興建有必要性，但林智堅市府執政多年，卻沒有任何動工跡象，「中央的規劃齊備，卻被以沿線景觀等為由，要求西濱北工處回去再思考，簡直離譜！」

高虹安說，該路線從許明財期間就開始推動，中央部會也拜會過林智堅市府，林智堅市府不可能不知道，公路總局的相關規劃中也包括防風林、橋下遮蔽空間、與漁人碼投共同營造休憩空間等配套措施，但林智堅市府卻仍以景觀等各種理由，要求回去重新思考檢討，全然不顧南寮與香山地方居民的需求。

高虹安直指，沈慧虹號稱交通專業，不可能不知快速公路對南寮、香山發展的重要性，沈慧虹從交通處長做到副市長，林智堅市府對該條道路建設的態度，想必也有沈慧虹的參與，她要求沈慧虹給新竹市民一個交代。

高虹安與議員候選人們承諾，未來將配合公路總局政策與規劃，加速推動西濱快速公路鳳鼻香山段工程，讓道路早日完工通車使用，以解決南寮和香山日益嚴重的交通問題。

高虹安與議員候選人們承諾，未來將配合公路總局政策與規劃，加速推動西濱快速公路鳳鼻香山段工程，讓道路早日完工通車使用。記者季相儒／攝影
高虹安與議員候選人們承諾，未來將配合公路總局政策與規劃，加速推動西濱快速公路鳳鼻香山段工程，讓道路早日完工通車使用。記者季相儒／攝影
民眾黨指出，新竹市政府以景觀為由，要求西濱快速公路鳳鼻香山段規劃回去重新思考的相關回覆。圖／民眾黨新竹市黨部提供
民眾黨指出，新竹市政府以景觀為由，要求西濱快速公路鳳鼻香山段規劃回去重新思考的相關回覆。圖／民眾黨新竹市黨部提供
高虹安直指，沈慧虹號稱交通專業，不可能不知快速公路對南寮、香山發展的重要性。記者季相儒／攝影
高虹安直指，沈慧虹號稱交通專業，不可能不知快速公路對南寮、香山發展的重要性。記者季相儒／攝影

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