新竹巨城連辦5天「馨生公益市集」 馨生人手作麵包飄香

犯罪被害人保護協會今天起至21日在新竹巨城購物中心一樓創藝廳辦理「馨生公益市集」，現場19個展售攤位皆是「馨生人」（犯罪被害人）在協會各分會開辦的課程訓練中所習得的技藝與創意作品，有客家小吃、養生米饅頭及米吐司、手作甜點、手沖咖啡、歐式窯烤麵包、皮製手縫包、銀飾，還有現場人像速寫，歡迎民眾挖寶。

馨生人田錦玉因丈夫與人發生車禍過世，頓失家中經濟主力，還得獨立撫養2名孩子，身心煎熬；她感謝有犯罪被害人保護協會陪伴，鼓勵她學會烘焙技能自力，賺取收入解決經濟困境。

田錦玉說，現在自己也成為烘焙老師，將技藝分享出去，輔導其他馨生人，希望用自身的例子，一同撫平馨生人的內心傷痛，因為聆聽是最好的安慰方式。

市集現場也安排闖關活動，可讓民眾認識犯罪被害人保護協會的「溫馨與安薪專案」，如何協助馨生人們一路走出困境。只要參與拍照打卡上傳，即可免費拿小禮物。

犯罪被害人保護協會董事長張斗輝表示，犯保向來透過就業協助與技藝訓練協助馨生人家庭自立，「馨生市集」就是共同努力的成果，除了展現學習的技藝，也是個與社會大眾交流平台，每一個攤位、每一項產品，都是馨生家庭走過生命低谷故事。

犯保新竹分會主任委員陳進興表示，今年是連續8年舉辦的馨生人成果展售會，分享馨生人展現學習成果，更感謝遠東巨城購物中心熱心協助，8年無償提供場地讓馨生人辦理展售會，能透過這個平台讓大眾認識馨生人的相關產品，打開知名度。