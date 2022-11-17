快訊

12組疫苗組合保護效益公開！65歲以上長者「這組合最慘」快補打次世代

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

新竹巨城連辦5天「馨生公益市集」 馨生人手作麵包飄香

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
「馨生人」田錦玉（右2）、犯保新竹分會主任委員陳進興（右1）、遠東巨城購物中心總經理羅仕清（左2）合影。圖／巨城提供
「馨生人」田錦玉（右2）、犯保新竹分會主任委員陳進興（右1）、遠東巨城購物中心總經理羅仕清（左2）合影。圖／巨城提供

犯罪被害人保護協會今天起至21日在新竹巨城購物中心一樓創藝廳辦理「馨生公益市集」，現場19個展售攤位皆是「馨生人」（犯罪被害人）在協會各分會開辦的課程訓練中所習得的技藝與創意作品，有客家小吃、養生米饅頭及米吐司、手作甜點、手沖咖啡、歐式窯烤麵包、皮製手縫包、銀飾，還有現場人像速寫，歡迎民眾挖寶。

馨生人田錦玉因丈夫與人發生車禍過世，頓失家中經濟主力，還得獨立撫養2名孩子，身心煎熬；她感謝有犯罪被害人保護協會陪伴，鼓勵她學會烘焙技能自力，賺取收入解決經濟困境。

田錦玉說，現在自己也成為烘焙老師，將技藝分享出去，輔導其他馨生人，希望用自身的例子，一同撫平馨生人的內心傷痛，因為聆聽是最好的安慰方式。

市集現場也安排闖關活動，可讓民眾認識犯罪被害人保護協會的「溫馨與安薪專案」，如何協助馨生人們一路走出困境。只要參與拍照打卡上傳，即可免費拿小禮物。

犯罪被害人保護協會董事長張斗輝表示，犯保向來透過就業協助與技藝訓練協助馨生人家庭自立，「馨生市集」就是共同努力的成果，除了展現學習的技藝，也是個與社會大眾交流平台，每一個攤位、每一項產品，都是馨生家庭走過生命低谷故事。

犯保新竹分會主任委員陳進興表示，今年是連續8年舉辦的馨生人成果展售會，分享馨生人展現學習成果，更感謝遠東巨城購物中心熱心協助，8年無償提供場地讓馨生人辦理展售會，能透過這個平台讓大眾認識馨生人的相關產品，打開知名度。

新竹

延伸閱讀

與館長直播談新竹居住正義 高虹安：上任後推社會住宅

大新竹是否合併？ 藍綠竹縣長候選人這樣說

犯保協會辦馨生公益市集助馨生人

高虹安曾推動「保護揭弊者」法案 沈慧虹盼初心不變

相關新聞

窮人高速公路斷點在竹市！民眾黨批以景觀為由拖延建設

被稱為窮人的高速公路，全台唯一斷點就在新竹市，民眾黨新竹市長候選人高虹安與黨籍議員候選人今天揭露，新竹市前正副市長林智堅...

草漯重劃區傳弊？ 鄭文燦挨告

桃園市草漯重劃區10月才被爆自來水無法接管，昨再被市議員候選人戴兆華指控道路鋪設有瑕疵，稱道路經他鑽探確有缺失，堪稱「弊...

草漯重劃區藏弊案？市議員候選人鑽馬路揪缺失

桃園市議員候選人戴兆華今天下午赴桃園地檢署開記者會，指花費38.6億元打造的草漯重劃區工程品質存在嚴重缺失，多次反映均未...

竹東仁愛立體停車場落成 明年還有大型商場將進駐

位於新竹縣竹東鎮仁愛路上的仁愛停車場，經過2年立體化，今天終於完工，樓高6層的停車場設計可停533輛汽車，其中1樓還規畫...

苗栗縣第31間社區共讀站 西湖「打哪叭書坊」壓軸啟用

苗栗縣西湖鄉西湖國民小學今天上午舉辦「打哪叭書坊」社區共讀站啟用典禮，縣長徐耀昌帶領全校師生、來賓，在社區民眾見證下共同...

通霄鎮農會農村社區小舖開幕 民眾熱鬧捧場

苗栗縣通霄鎮農會今天上午舉行供銷部彩虹玉米雜糧行銷暨農村社區小舖開幕儀式，現場吸引上百民眾熱鬧捧場，搶鮮撿便宜，由於場地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。