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犯保協會辦馨生公益市集助馨生人

中央社／ 新竹市17日電

犯罪被害人保護協會今天起辦理「馨生公益市集」；馨生人田錦玉因喪夫失去家中經濟，還得撫養2名孩子陷入困難，她感謝有犯保陪伴，學會烘焙技能，也逐漸撫平心中傷痛。

田錦玉向中央社記者表示，多年前丈夫因與人發生車禍，傷重不治，她還需要照顧2名孩子，原本丈夫是家中的經濟主力，頓時間失去依靠，還有每個月的房貸要繳，生活壓力很大外，喪夫之痛讓她很是煎熬。

田錦玉說，犯罪被害人保護協會新竹分會主動來接觸她，在志工鼓勵下，她學習烘焙等技術，轉移生活重心，也開始賺取經濟收入，一開始的顧客都是由新竹地檢署檢察官、犯保的志工等，讓她能度過危機。

田錦玉表示，現在，她也能成為烘焙老師，將技藝分享出去，輔導其他馨生人，更用自身的例子，一同撫平馨生人的內心傷痛，「聆聽是最好的安慰方式」。

犯保新竹分會主任委員陳進興向中央社記者說，馨生人成果展售會已連續8年舉辦，感謝各界成為馨生人的肩膀，讓馨生人「夢想起飛」，分享馨生人展現學習成果，感謝遠東巨城購物中心熱心協助，無償提供場地讓馨生人辦理展售會。

遠東巨城購物中心總經理羅仕清向中央社記者表示，每年11月中旬巨城都會將空間保留給犯保，並邀請各界一起投入公益守護馨生人，現場每一個攤位、每一項產品，都是馨生家庭走過生命低谷的故事，期盼透過這個平台，也讓大眾認識馨生人的相關產品，打開知名度與通路，給予實際幫助。

犯罪被害人保護協會提供新聞資料指出，犯罪被害人保護協會主辦的「馨生公益市集」，即日起至21日止，在遠東巨城購物中心一樓創藝廳舉行。

新竹

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