龍潭運動公園立體停車場完工 12月月租1800元

桃園龍潭缺乏大型停車場，為疏解假日車潮，桃市府交通局規畫地下1層、地下4層的運動公園立體停車場，提供汽車223席、機車35席，更兼具公托中心及市民活動中心，總經費2.98億由市府向中央爭取前瞻計畫補助9200萬元興建，今年11月完工，桃園市長鄭文燦今也宣布本月免費停車，12月月票打折1個月1800元，未來臨停1小時30元，1天不超過200元等優惠。

蔡英文總統今在鄭文燦陪同下，出席龍潭運動公園立體停車場完工啟用典禮，蔡英文說，這幾年常到桃園，看到龍潭建設步步到位，桃園是中央地方合作典範，停車場還結合社福設施，提供市民更多好的服務。

鄭文燦表示，停車場以統包工程採購，自2020年11月開工後，又受缺工缺料影響，仍於昨天順利完工。停車場占地2600坪興建地下1層、地上4層，提供汽車223席、機車35席，建築採減碳設計，並融入龍潭在地客家元素「黃龍升天」的故事納入主要立面設計，更提供店鋪、市民活動中心及公托中心；停車場採智慧3.0技術，包含綠能智慧充電樁及多元支付等。