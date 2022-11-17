草漯重劃區藏弊案？市議員候選人鑽馬路揪缺失

桃園市議員候選人戴兆華今天下午赴桃園地檢署開記者會，指花費38.6億元打造的草漯重劃區工程品質存在嚴重缺失，多次反映均未獲市府相關單位重視和改善，因此按鈴申告市長鄭文燦、工務局長賴宇亭、新工處長曾清祥3人瀆職和圖利廠商，呼籲檢調單位明察，以維護公眾利益和安全。

戴兆華今天開記者會，獲「桃園新選風」龜山區議員候選人牛煦庭、中壢區議員候選人毛嘉慶和桃園區議員候選人羅岳峰聲援，指草漯重劃區10月份被爆無法接管自來水後，又有民眾檢舉道路瀝青鋪設厚度不足，有偷工減料嫌疑，由於多次反映未果，戴最後自己鑽探確認底層情況，直說重劃區的施工品質已達「弊案」級別。

戴指出，他與調查團隊11日針對草漯重劃區民族一路及周邊道路進行鑽心採樣，共取7個樣本，結果沒有1個樣本符合工程規範。

他表示，依工程圖說，重劃區道路瀝青混凝土鋪設分2階段施工，第一次是底層15公分厚鋪面，第二次是表層表層5公分厚鋪面，中間會有介質黏合，但施工未按照圖說，也沒有介質黏合，鑽探結果，2層是分開的。

戴兆華說，自己雖然沒有公共工程相關學術背景，但有公共工程實務經驗，以草漯重劃區的道路鋪設品質，難保未來開放民眾使用後不會成為危害交通的未爆彈。另一方面，如此粗劣的施工品質，也難保維護管養不會成為未來財政負擔。市府應要求包商負起責任，而非忽視不理，把責任轉嫁給未來的市府及區公所，最後淪為全民買單。