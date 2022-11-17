竹東仁愛立體停車場落成 明年還有大型商場將進駐

位於新竹縣竹東鎮仁愛路上的仁愛停車場，經過2年立體化，今天終於完工，樓高6層的停車場設計可停533輛汽車，其中1樓還規畫為大型商場空間，鎮長張順朋透露不一定是超市，甚至可能是大型量販店，除停車場明年初啟用外，商場預計明年中旬對外營業。

仁愛立體停車場鄰近竹東中央市場，將是繼信義立體停車場後，竹東鎮第2座公有立體停車場，6層樓分別規畫為2到6樓為停車空間，1樓及地下1樓預計規畫作為商場使用，將能解決竹東市區停車位不足問題。

停車場今天舉行落成典禮，由副縣長陳見賢、鎮長張順朋以及多名縣議員、鎮民代表等地方人士出席，一同為仁愛立體停車場上香祈福並剪綵。

仁愛立體停車場是2020年10月動工，全棟採鋼構興建，並且還有燈光設計，夜晚時外牆的射燈更可凸顯出停車場的藝術美感，讓人第一時間甚至不知道這是座停車場，反而更像百貨公司。

不過工程因為受到疫情延宕，原本去年就該完工，所幸在經費到位下，終於完成工程，縣府預計停車場明年初就會對外開放，規畫有533個汽車格，是去年啟用的信義立體停車場的3倍，還有92個機車格。

鎮公所指出，根據評估，竹東市區、中央市場周邊，平日每天平均停放車次為500輛、假日更高達800輛，去年啟用的信義立體停車場幾乎使用率達百分百，現況停車供給無法滿足需求，未來仁愛立體停車場啟用後，將可大大緩解停車問題。

陳見賢致詞時表示，前瞻計畫在竹東鎮有3座停車場工程，一是今天落成的仁愛立體停車場，還有一座信義立體停車場，以及轉運站地下停車場，縣府交旅處向中央共爭取9.5億元經費，仁愛立體停車場就占了2.2億元。

張順朋透露，除了停車場預計明年1月至2月左右可對外開放停車，樓下的商場空間，鎮公所是以招商大型超市或量販店進駐為主，預計明年1月底前完成招商，得標業者有6個月整建裝潢期，明年中就可對外營運。