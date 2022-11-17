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苗栗縣第31間社區共讀站 西湖「打哪叭書坊」壓軸啟用
苗栗縣西湖鄉西湖國民小學今天上午舉辦「打哪叭書坊」社區共讀站啟用典禮，縣長徐耀昌帶領全校師生、來賓，在社區民眾見證下共同揭牌，宣布苗栗縣第31間社區共讀站「打哪叭書坊」正式啟用。
徐耀昌表示，「春耕夏耘秋收冬藏」這句客家諺語傳承著客家先民以農業為生的智慧與哲學。今天正值秋收冬藏的季節，也是苗栗縣第31間社區共讀站最後壓軸的西湖「打哪叭書坊」啟用典禮，象徵苗栗縣學習型城市成形。
校長林國正指出，西湖國小為西湖鄉的中心學校，鄰近西湖鄉行政中心，在104年百周年校慶後獲得教育部補助校舍重建，而後再經校內團隊努力爭取，109年獲教育部補助200萬元及縣政府補助80萬元，共280萬元，用於新校舍1樓增設兩間教室及2樓增設一間教室的「打哪叭書坊」共讀站，今年9月完工又獲得縣政府補助39萬1827元充實圖書，完整構築共讀站軟硬體設備。
縣長徐耀昌強調，西湖鄉自清朝即設置雲梯書院鄉內文風鼎盛，共讀站命名為「打哪叭書坊」，緣由取自西湖鄉打哪叭溪(西湖溪的平埔族語舊稱)；打哪叭溪富庶了西湖鄉農業與經濟、傳承著傳統文化及歷史，而位於溪畔擁有百年歷史的西湖國小秉持客家民族「晴耕雨讀」實在而好學的精神，孕育出許多各行業的菁英。
打哪叭書坊門面設計簡約，天花板以西湖鄉在地經濟作物柚子為特色主題，運用顏色深淺展現柔和的視覺感受，地板也以不同色塊區分新書區、檢索區、服務台，柔和的色彩讓閱讀的人如同在家閱讀般自在與溫馨。
啟用後提供全校師生優質的閱讀空間，更讓社區民眾享有舒適、溫馨的閱讀環境，實踐「全民閱讀、終身學習」，達苗栗縣「學習型城市」的目標。
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