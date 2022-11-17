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苗縣+464 衛生局：基礎劑未來恐無法提供請及早施打
苗栗縣今天新增464例，全縣今年迄今累計本土案例17萬7605人，人口占比確診率達33.27%。
苗栗縣衛生局長張蕊仙表示，全球實施新冠疫苗接種計畫已近2年，苗栗縣目前總人口疫苗覆蓋率第1劑為89.3%（全國平均89.7%）、第2劑為83.9%（全國平均84.6%），仍有許多民眾尚未完成基礎劑（即第一、二劑）施打，因應變異株的流行，各疫苗廠已傾力開發及生產次世代疫苗作為追加劑使用，未來恐無法繼續提供基礎劑型，因此請尚未完成基礎劑接種民眾盡早接種。
衛生局表示，目前可用於基礎劑的疫苗，其中AZ及高端疫苗都已屆效不再供應，鄉親可就近至合約醫療院所選擇Novavax、BNT或莫德納等疫苗施打，相關疫苗診次可至疾病管制署或衛生局官網查詢疫苗地圖。
衛生局指出，隨新冠疫情漸趨緩，流感疫情反而有升溫趨勢，呼籲50歲以上民眾符合公費流感疫苗接種資格者及早施打；苗栗縣公費流感疫苗累計已11萬8798人施打，疫苗使用量達83.3%，用罄為止，請把握機會。
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