苗縣+464 衛生局：基礎劑未來恐無法提供請及早施打

苗栗縣今天新增464例，全縣今年迄今累計本土案例17萬7605人，人口占比確診率達33.27%。

苗栗縣衛生局長張蕊仙表示，全球實施新冠疫苗接種計畫已近2年，苗栗縣目前總人口疫苗覆蓋率第1劑為89.3%（全國平均89.7%）、第2劑為83.9%（全國平均84.6%），仍有許多民眾尚未完成基礎劑（即第一、二劑）施打，因應變異株的流行，各疫苗廠已傾力開發及生產次世代疫苗作為追加劑使用，未來恐無法繼續提供基礎劑型，因此請尚未完成基礎劑接種民眾盡早接種。

衛生局表示，目前可用於基礎劑的疫苗，其中AZ及高端疫苗都已屆效不再供應，鄉親可就近至合約醫療院所選擇Novavax、BNT或莫德納等疫苗施打，相關疫苗診次可至疾病管制署或衛生局官網查詢疫苗地圖。