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苗栗慢哲學讓世界看見 徐耀昌8年施政出書了

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
栗縣長徐耀昌兩屆即將任滿，「苗栗 慢哲學」施政專書最近出版了。記者范榮達／攝影
栗縣長徐耀昌兩屆即將任滿，「苗栗 慢哲學」施政專書最近出版了。記者范榮達／攝影

苗栗縣長徐耀昌兩屆即將任滿，施政專書最近出版了，他認為推動三義、南庄雙慢城及國際慢魚運動，三義舊山線鐵道自行車，讓世界看見苗栗，書名以「苗栗 慢哲學」定調。

「苗栗 慢哲學」專書共300頁、10萬字，縣府出版印製1000本，提供各圖書館讓民眾參閱，書名特別是徐耀昌引以為傲的慢城、慢魚，及舊山線鐵道自行車，讓世界看見苗栗，也備受肯定。

苗栗縣政府舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運移轉案，重新活化閒置6公里的百年鐵道，以OT方式導入民間投資，2019年7月鐵道自行車營運，今年初拿下財政部金擘獎4項獎項，最近再獲行政院國家發展委員會第五屆政府服務獎社會關懷服務類獎項。

專書紀錄8年施政，徐耀昌表示，上任之初縣庫空空，負債高達676億元，連員工薪水都發不出來，縣府團隊省吃儉用、開源節流，發揮專業達成「建設年年大躍進」、「歲計年年有賸餘」的目標，減債即將突破90億元，累計招商金額1兆160億元，創造超過3萬6000個工作機會。

他說，省下的錢當成向中央爭取建設的配合款，8年施作超過百餘條道路，各項重要道路建設逐步到位，並得到中央獎項，拿下金路獎、金擘獎、馬路好行獎等優異成績，8年紮根築底，「觀光科技大縣」的願景逐步實現，而所謂慢就是快，縣府團隊以穩健的步伐，創造苗栗不凡的價值。

苗栗縣政府活化百年舊山線鐵路，OT方式導入民間投資案，備受肯定獲獎。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府活化百年舊山線鐵路，OT方式導入民間投資案，備受肯定獲獎。圖／苗栗縣政府提供

鐵道 徐耀昌 自行車

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