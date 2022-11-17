苗栗慢哲學讓世界看見 徐耀昌8年施政出書了

苗栗縣長徐耀昌兩屆即將任滿，施政專書最近出版了，他認為推動三義、南庄雙慢城及國際慢魚運動，三義舊山線鐵道自行車，讓世界看見苗栗，書名以「苗栗 慢哲學」定調。

「苗栗 慢哲學」專書共300頁、10萬字，縣府出版印製1000本，提供各圖書館讓民眾參閱，書名特別是徐耀昌引以為傲的慢城、慢魚，及舊山線鐵道自行車，讓世界看見苗栗，也備受肯定。

苗栗縣政府舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運移轉案，重新活化閒置6公里的百年鐵道，以OT方式導入民間投資，2019年7月鐵道自行車營運，今年初拿下財政部金擘獎4項獎項，最近再獲行政院國家發展委員會第五屆政府服務獎社會關懷服務類獎項。

專書紀錄8年施政，徐耀昌表示，上任之初縣庫空空，負債高達676億元，連員工薪水都發不出來，縣府團隊省吃儉用、開源節流，發揮專業達成「建設年年大躍進」、「歲計年年有賸餘」的目標，減債即將突破90億元，累計招商金額1兆160億元，創造超過3萬6000個工作機會。